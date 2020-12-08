بسبب اتهامات بالعنصرية ضد الحكم الرابع.. انسحاب باشاك شهير أمام سان جيرمان

قرر فريق إسطنبول باشاك شهير التركي الانسحاب من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بسبب واقعة عنصرية بين مساعد المدرب والحكم الرابع.

ونشبت مشادة كلامية بين بيير ويبو نجم منتخب الكاميرون السابق ومساعد المدرب في الفريق التركي وبين الحكم الرابع، لتنتهي بخروج فريق باشاك شهير من الملعب وإلغاء المباراة في منتصف الشوط الأول.

وذكرت قناة بي إن سبورتس أن بيير ويبو اتهم الحكم الرابع بتوجيه هتافات عنصرية له وهو ما ظهر في الإعادة التليفزيونية.

ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بيير ويبو وتتوقف المباراة عند هذا الحد بعدما قرر الفريق التركي الانسحاب والخروج من الملعب.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن ديمبا با مهاجم باشاك شهير قال للحكم: "أنت لا تقول اللاعب الأبيض، لذا عندما تتحدث لا تقول اللاعب الأسود لماذا قلت ذلك"؟.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" أن الحل المقترح هو استبدال الحكم الرابع بحكم آخر من غرفة الفيديو على أن يتم استكمال اللقاء من الدقيقة 19 التي أوقفت فيها.

لكن بعد دقائق ذكر مراسل "بي إن سبورتس" في المباراة أن النادي التركي يرفض وجود الحكم الرابع حتى في غرفة الفيديو ويطلب سحبه من المباراة ككل.