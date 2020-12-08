بسبب اتهامات بالعنصرية ضد الحكم الرابع.. انسحاب باشاك شهير أمام سان جيرمان

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 22:41

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان وإسنطبول باشاك شاهير

قرر فريق إسطنبول باشاك شهير التركي الانسحاب من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بسبب واقعة عنصرية بين مساعد المدرب والحكم الرابع.

ونشبت مشادة كلامية بين بيير ويبو نجم منتخب الكاميرون السابق ومساعد المدرب في الفريق التركي وبين الحكم الرابع، لتنتهي بخروج فريق باشاك شهير من الملعب وإلغاء المباراة في منتصف الشوط الأول.

وذكرت قناة بي إن سبورتس أن بيير ويبو اتهم الحكم الرابع بتوجيه هتافات عنصرية له وهو ما ظهر في الإعادة التليفزيونية.

أخبار متعلقة
تقارير أرجنتينية: وفاة سابيلا مدرب منتخب التانجو السابق بعمر الـ 66 جدول مضغوط من أجل دوري الأمم الأوروبية في تصفيات كأس العالم 2022 قطر رفقة البرتغال وصربيا في تصفيات كأس العالم 2022

ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بيير ويبو وتتوقف المباراة عند هذا الحد بعدما قرر الفريق التركي الانسحاب والخروج من الملعب.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن ديمبا با مهاجم باشاك شهير قال للحكم: "أنت لا تقول اللاعب الأبيض، لذا عندما تتحدث لا تقول اللاعب الأسود لماذا قلت ذلك"؟.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" أن الحل المقترح هو استبدال الحكم الرابع بحكم آخر من غرفة الفيديو على أن يتم استكمال اللقاء من الدقيقة 19 التي أوقفت فيها.

لكن بعد دقائق ذكر مراسل "بي إن سبورتس" في المباراة أن النادي التركي يرفض وجود الحكم الرابع حتى في غرفة الفيديو ويطلب سحبه من المباراة ككل.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان إسطنبول باشاك شهير
نرشح لكم
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: لم أقصد تعاطي المنشطات.. وبيراميدز مرشح للفوز بالدوري 8 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة: إيقاف مجلس الزمالك قانوني.. ولجان التفتيش مازالت تمارس عملها في الأهلي والأولمبية 32 دقيقة | مصر
ليلة الأبطال- لاتسيو إلى ثمن النهائي بشق الأنفس.. ودورتموند يؤمن الصدارة 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بيراميدز: قرار كاف أكد قناعتنا بحسن نية إبراهيم حسن 52 دقيقة | الكونفدرالية
بسبب اتهامات بالعنصرية ضد الحكم الرابع.. انسحاب باشاك شهير أمام سان جيرمان 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
وادي دجلة لـ في الجول: أتممنا ضم أمير عادل لمدة 3 سنوات ساعة | ميركاتو
قطر رفقة البرتغال وصربيا في تصفيات كأس العالم 2022 ساعة | أوروبا
جدول مضغوط من أجل دوري الأمم الأوروبية في تصفيات كأس العالم 2022 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 3 خبر في الجول - الشيخ يوقع على عقود انضمامه لـ الزمالك 4 "حفاظا على قيم النادي".. قناة الزمالك: الإدارة ترفض التعاقد مع الشيخ رغم موافقة باتشيكو
قد ينال إعجابك