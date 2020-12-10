الزمالك يعلن مواجهة المقاولون في الكلية الحربية

أعلن عبد الحليم علي مدير الكرة في الزمالك تلقي ناديه إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بإقامة مواجهة الفريق أمام المقاولون العرب في الكلية الحربية.

ويحل الزمالك ضيفا على المقاولون يوم السبت المقبل في أولى جولات الموسم الجديد من الدوري.

وسيدخل الزمالك في معسكر مغلق بداية من اليوم الخميس استعدادا للمباراة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن وجود مقترح بإقامة المباراة في ملعب الكلية الحربية بعد غلق استاد القاهرة للصيانة وهو ما تم الاستقرار عليه.

وكان محمد أوناجم انتظم في مران الزمالك بعدما أدى برنامجا تأهيليا خلال اليومين الماضيين للتخلص من الإصابة التي كان يعاني منها.