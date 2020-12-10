الزمالك يعلن مواجهة المقاولون في الكلية الحربية

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 17:40

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله جمعة - الزمالك - المقاولون العرب

أعلن عبد الحليم علي مدير الكرة في الزمالك تلقي ناديه إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بإقامة مواجهة الفريق أمام المقاولون العرب في الكلية الحربية.

ويحل الزمالك ضيفا على المقاولون يوم السبت المقبل في أولى جولات الموسم الجديد من الدوري.

وسيدخل الزمالك في معسكر مغلق بداية من اليوم الخميس استعدادا للمباراة.

أخبار متعلقة
عودة فانتازي الدوري المصري بيراميدز يهنئ الأهلي بتحقيق الثلاثية في بيان رسمي ويتمنى التوفيق للأندية المصرية سوبر هيرو - حكاية محمد الشناوي السد العالي الجديد لـ الأهلي

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن وجود مقترح بإقامة المباراة في ملعب الكلية الحربية بعد غلق استاد القاهرة للصيانة وهو ما تم الاستقرار عليه.

وكان محمد أوناجم انتظم في مران الزمالك بعدما أدى برنامجا تأهيليا خلال اليومين الماضيين للتخلص من الإصابة التي كان يعاني منها.

الزمالك المقاولون في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيرباتوف: كل حصة تدريبية مع رونالدو تشبه الحرب.. لا يشرب الخمر حتى في الكريسماس 4 دقيقة | أوروبا
الزمالك يعلن مواجهة المقاولون في الكلية الحربية 31 دقيقة | الدوري المصري
مدافع ليفربول: قادرون على عبور أي فريق في دوري الأبطال 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مران الأهلي - أجايي خارج مواجهة المقاصة.. وموسيماني يطمئن على الشحات ساعة | الدوري المصري
عودة فانتازي الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
بيراميدز يهنئ الأهلي بتحقيق الثلاثية في بيان رسمي ويتمنى التوفيق للأندية المصرية ساعة | الدوري المصري
سوبر هيرو - حكاية محمد الشناوي السد العالي الجديد لـ الأهلي ساعة | حكايات في الجول
مران الزمالك - رسالة من باتشيكو للاعبين.. وعودة أوناجم للتدريبات الجماعية وتأهيل لأوباما ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 2 2×1.. صلاح هداف ليفربول في دوري الأبطال بالهدف الأسرع في تاريخ الريدز أوروبيا 3 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر 4 خبر في الجول - الشيخ يوقع على عقود انضمامه لـ الزمالك
قد ينال إعجابك