إيفرا: لو كان اسمه جيرودينيو لأحبه الناس.. إنه أفضل مهاجم في تشيلسي
الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 11:48
كتب : FilGoal
انهال باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا السابق، بالإشادة على مواطنه أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي.
أوليفييه جيرو
النادي : تشيلسي
وصرّح إيفرا خلال تحليله مباراة تشيلسي وليدز يونايتد مساء السبت: "أعتقد أن مشكلة جيرو الوحيدة هي اسمه".
وتابع عبر سكاي سبورتس: "لو كان اسمه جيرودينيو لأحبه الناس".
وواصل: "بالنسبة لي هو أكثر مهاجم متكامل يمتكله تشيلسي، وأنا لا أفهم تشكيك الناس في أسلوبه حتى في منتخب فرنسا".
وأكد: "واجه الانتقادات عندما كان في أرسنال أيضا، لكنه دائما يرتقي إلى مستوى التحدي وهذا ما أحبه في جيرو".
وأكمل: "لو كنت مدربا له فإنه سيشارك دائما في فريقي، هذا مؤكد بنسبة 100%".
وأتم: "كل موسم نسمع عن إمكانية رحيل جيرو، لكنه لا يزال أفضل مهاجم يملكه تشيلسي حتى اللحظة".
وسجّل جيرو هدف تشيلسي الأول في الانتصار على ليدز يونايتد بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي، بعد أيام قليلة من هزه شباك إشبيلية 4-0 في دوري أبطال أوروبا.
ليكون جيرو أكبر لاعب في التاريخ يسجل في 6 مباريات متتالية بدأها كأساسي بالدوري الإنجليزي.
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