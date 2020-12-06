إيفرا: لو كان اسمه جيرودينيو لأحبه الناس.. إنه أفضل مهاجم في تشيلسي

انهال باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا السابق، بالإشادة على مواطنه أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي.

أوليفييه جيرو النادي : تشيلسي تشيلسي

وصرّح إيفرا خلال تحليله مباراة تشيلسي وليدز يونايتد مساء السبت: "أعتقد أن مشكلة جيرو الوحيدة هي اسمه".

وتابع عبر سكاي سبورتس: "لو كان اسمه جيرودينيو لأحبه الناس".

وواصل: "بالنسبة لي هو أكثر مهاجم متكامل يمتكله تشيلسي، وأنا لا أفهم تشكيك الناس في أسلوبه حتى في منتخب فرنسا".

وأكد: "واجه الانتقادات عندما كان في أرسنال أيضا، لكنه دائما يرتقي إلى مستوى التحدي وهذا ما أحبه في جيرو".

وأكمل: "لو كنت مدربا له فإنه سيشارك دائما في فريقي، هذا مؤكد بنسبة 100%".

وأتم: "كل موسم نسمع عن إمكانية رحيل جيرو، لكنه لا يزال أفضل مهاجم يملكه تشيلسي حتى اللحظة".

وسجّل جيرو هدف تشيلسي الأول في الانتصار على ليدز يونايتد بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي، بعد أيام قليلة من هزه شباك إشبيلية 4-0 في دوري أبطال أوروبا.

ليكون جيرو أكبر لاعب في التاريخ يسجل في 6 مباريات متتالية بدأها كأساسي بالدوري الإنجليزي.

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