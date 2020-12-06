لا جواسيس في الدوري الممتاز.. تشيلسي يقلب تأخره أمام ليدز

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 00:32

كتب : FilGoal

تشيلسي - ليدز يونايتد

فاز تشيلسي على ضيفه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب ستامفورد بريدج، بالجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

سجّل باتريك بامفورد لـ ليدز أولا، قبل أن يرد تشيلسي بثلاثية عن طريق أوليفيه جيرو، وكيرت زوما، وكريستيان بوليسيتش.

ليرفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة ويتصدر المسابقة مؤقتا، فيما تجمّد رصيد ليدز يونايتد عند 14 نقطة في المركز 13.

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ويحتاج تشيلسي إلى تعثر توتنام هوتسبير وليفربول في مباراتيهما هذه الجولة، من أجل الحفاظ على صدارته.

وشهدت المباراة قبل بدايتها مصافحة بين فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، ومارسيلو بييلسا مدرب ليدز، الذي تورط في فضيحة التجسس على تدريبات دربي كاونتي وقتما كان فرانكي مدربا له قبل موسمين.

ليدز تقدّم مبكرا للغاية بواسطة هدافه بامفورد في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة كالفين فيليبس، ليكون بامفورد قد سجل 7 أهداف كاملة خارج ملعبه هذا الموسم.

لكن رد تشيلسي جاء في الدقيقة 27 بواسطة جيرو الذي سجل خامس أهدافه في ظرف مباراتين.

كما سجّل جيرو للمباراة السادسة على التوالي التي يبدأها أساسيا في الدوري الإنجليزي، وهو إنجاز لم يحققه لاعب من تشيلسي منذ منذ جيمي فلويد هاسلباينك في أكتوبر 2001. كما أن جيرو أكبر لاعب يحقق إنجازا مماثلا في تاريخ الدوري الإنجليزي عموما.

الفرنسيون واصلوا إنقاذ فرانك لامبارد، فأضاف زوما الهدف الثاني بضربة رأسية بعد عرضية ميسون ماونت في الدقيقة 61.

قبل أن يقتل الأمريكي بوليسيتش المباراة بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد عرضية تيمو فيرنر.

تشيلسي ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي في إنجلترا
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