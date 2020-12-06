العامري: خلافات مع الخطيب؟ نسمع هذه الأمور ونضحك.. ومن له شيء عند الأهلي سيحصل عليه

هنأ العامري فاروق نائب رئيس الأهلي، جمهور ناديه، بتحقيق ثلاثية الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، مشددا أنه لا يوجد أي خلافات مع رئيس النادي، محمود الخطيب.

وقال العامري عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بكل بساطة، على المستوى الشخصي أنا أحب محمود الخطيب".

وأضاف "حققنا 98% مما وعدنا به أعضاء النادي، ويمكننا افتتاح فرع التجمع قبل نهاية الدورة الحالية".

وأردف "خلافات مع الخطيب؟ اذكروا لي موقف واحد يثبت ذلك الأمر. نسمع هذه الأمور ونضحك".

وشدد "البعض لا يستطيع اختراق الأهلي سوى بصناعة الفتن".

وأوضح "صفحة جديدة مع الزمالك؟ الأهلي مؤسسة عريقة تقدر وتحترم مؤسسة الزمالك. التاريخ يقول ذلك".

وأتم في تصريحات سابقة عبر صدى البلد: "إرسال ميداليات إفريقيا لـ إكرامي ورمضان وفتحي وعاشور؟ من له شيء عند النادي الأهلي سنرسلها له، وأي لاعب له مستحقات سيتم إرسالها له".

وحقق الأهلي لقب كأس مصر للمرة 37 في تاريخه، بعد أن تغلب على طلائع الجيش في نهائي البطولة بفضل ركلات الترجيح.

فوز الأهلي، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، حرم طارق العشري مدرب طلائع الجيش، من تكرار ما فعله في موسمي 2008/2009، و2009/2010، بالفوز بالكأس على حساب الأهلي، مثلما فعل مع حرس الحدود.

وكذلك، لم يحقق العشري ما حققه في 2008/2009، عندما حرم الأهلي من الثلاثية المثالية، والتي حققها الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه، بالتتويج بالدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وهو ما فعله في 2005 و2006.

وبفضل انتصاره الماراثوني، حقق الأهلي الثنائية المحلية للمرة 15 في تاريخه، وللمرة الأولى منذ 2017، آخر تتويج للأهلي بالكأس.