"حفاظا على قيم النادي".. قناة الزمالك: الإدارة ترفض التعاقد مع الشيخ رغم موافقة باتشيكو

قال خالد الغندور، مقدم برنامج زمالكاوي، على قناة الزمالك، إن إدارة النادي رفضت إتمام التعاقد مع أحمد الشيخ.

أحمد الشيخ النادي : الزمالك الزمالك

وأوضح الغندور إن القرار أتى رغم موافقة المدير الفني جايمي باتشيكو على التعاقد مع لاعب الأهلي السابق، إلا أنه أتى "حفاظا على قيم النادي واحترافه".

وانضم الشيخ للأهلي عام 2015، بعد التوقيع للزمالك إبان لعبه لمصر للمقاصة، قبل أن تصدر تصريحات رأت إدارة الزمالك آنذاك أن الشيخ يهاجم فيها النادي.

قرار الزمالك، يأتي رغم توقيع الشيخ على عقود انضمامه للنادي، حيث علم FilGoal.com من مصدر مقرب من أحمد الشيخ قبل ساعات مدة تعاقده مع الزمالك والتي جاءت لمدة 3 سنوات.

ورحب أحمد الشيخ باللعب لـ الزمالك، وباتشيكو أعطى الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وتوج الشيخ قبل أيام بدوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي، قبل أن يعلن النادي الأحمر عدم إدراج اسمه في قائمة الفريق للموسم الجديد، وليصبح بالتبعية لاعبا حرا للتوقيع مع أي فريق.

أحمد الشيخ انضم لـ الأهلي عام 2015 قادما من مصر للمقاصة، قبل أن يعود معارا للفريق الفيومي 2016 ثم ينتقل معارا أيضا إلى الاتفاق السعودي عام 2018 ويعود للاستمرار مع الأهلي حتى نهاية الموسم المنقضي.

صاحب الـ28 عاما شارك الموسم الماضي في 30 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 5 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك الشيخ مباراة دولية وحيدة مع منتخب مصر، كانت عام 2017 تحت قيادة هيكتور كوبر أمام توجو، وسجل فيها هدفا.

وكان أحمد الشيخ قد توج بجائزة هداف الدوري المصري موسم 2016/2017 رفقة مصر للمقاصة برصيد 17 هدفا.