مويس: الكرة خرجت ومرت فوق رأسي قبل أن يسجل بوجبا التعادل

أبدى ديفيد مويس المدير الفني لـ وست هام يونايتد، استيائه من قرار الحكم في هدف مانشستر يونايتد الأول خلال مواجهة الفريقين.

وست هام كان متقدما بهدف دون رد على مانشستر يونايتد، عندما أدرك بول بوجبا التعادل في الشوط الثاني، قبل أن يضيف ميسون جرينوود وماركوس راشفورد هدفين آخرين.

وصرّح مويس تعليقا على هدف بوجبا: "الكرة مرت فوق رأسي على الخط الجانبي للملعب".

وأكمل: "لم يكن هناك شخص في موضع أفضل مني لرؤية خروج الكرة".

وواصل: "الحكم المساعد يزعم أنه لم ير الكرة، لقد كان قرارا ضعيفا".

وأكد: "الكرة خرجت من الملعب ولاعبينا عرفوا ذلك".

وتأسف: "سنحت لنا فرص كبيرة للتقدم 2-0 أو ربما أكثر حتى، لكننا لم نقتل المباراة".

وأتم: "لم نتحل بالحسم في هجماتنا وقد كلّفنا ذلك كثيرا".

مانشستر يونايتد رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد وست هام يونايتد عند 17 نقطة في المركز السابع.

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