"هذا هو مانشستر يونايتد".. عودة رائعة لرجال سولشاير أمام وست هام

فاز مانشستر يونايتد على مضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب لندن في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

التشيكي توماش سوتشيك تقدّم لـ وست هام في الدقيقة 38 بشوط أول ظهر فيه الشياطين الحمر بشكل شاحب.

ليصرّح باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق بين الشوطين أثناء تحليله المباراة: "نفس القصة المعتادة تتكرر، هذا ليس مانشستر يونايتد، أنا آسف، لكن هذا ليس مانشستر يونايتد".

بالتأكيد لاعبو مانشستر يونايتد لم يستمعون إلى كلمات الظهير الفرنسي السابق، لكنهم حرصوا في الشوط الثاني على إظهار "مانشستر يونايتد الحقيقي" الذي بحث عنه إيفرا.

في الدقيقة 65، أدرك بول بوجبا التعادل بعد تمريرة البرتغالي البديل برونو فيرنانديش.

قبل أن يسجل الشاب ميسون جرينوود هدف التقدم سريعا في الدقيقة 68 بعد تمريرة البرازيلي أليكس تيليس.

فيما أمّن ماركوس راشفورد النتيجة في الدقيقة 78 بعد تمريرة البديل خوان ماتا.

ليرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد وست هام يونايتد عند 17 نقطة في المركز السابع.

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