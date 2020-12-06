منافس الأهلي – مدرب سونيديب لـ في الجول: حققت حلمي.. وسنلعب على التأهل

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 10:33

كتب : محمد عبد العظيم

محمد بشار - سونيديب

أبدى أوجبا محمد بشار المدير الفني لـ سونيديب النيجري، سعادته البالغة بالمواجهة المنتظرة أمام الأهلي بطل إفريقيا.

وتأهل سونيديب إلى دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، بعد تخطيه مقديشيو الصومالي، ليضرب موعدا مع الأهلي في وقتٍ لاحق من الشهر الجاري.

وصرّح بشار لـ FilGoal.com: "مواجهة الأهلي حلم شخصي تحقق أخيرا".

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وأضاف: "أعلم تاريخ الأهلي الكبير، لذلك مواجهته ستكون حافزا لنا لتقديم أفضل ما لدينا".

وتابع: "الأهلي بطل إفريقيا وبيتسو موسيماني هو مدرب خبير بالكرة الإفريقية، ولذا ستكون مواجهة صعبة بكل االمقاييس".

وأتم: "لكننا سنلعب دون خوف وسنبحث عن التأهل مثل الأهلي".

وتولى بشّار تدريب سونيديب مطلع نوفمبر الماضي، بعد أن قاد فريق الساحل للمركز الثاني في الدوري النيجري الموسم المنتهي.

وتمكّن سونيديب من التغلب ذهابا وإيابا على مقديشيو بأربعة أهداف دون رد في مجموع المباراتين.

وتقام مباراة الذهاب أمام الأهلي أحد يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، فيما يُلعَب الإياب أحد يومي 5 و6 يناير المقبل.

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