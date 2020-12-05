سونيديب النيجري يتأهل لمواجهة الأهلي في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا

يستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا، ضد سونيديب النيجري، أحد يومي 22 أو 23 ديسمبر الجاري.

ويقام لقاء الإياب أحد يومي 5 أو 6 يناير.

الفريق النيجري تأهل لدور الـ 32 بعد تعادله سلبيا في الصومال ضد نادي مقديشيو.

وتأهل بطل النيجر، بعد أن فاز ذهابا على ملعبه 2-0.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز بنسخة 2020 على حساب الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة.