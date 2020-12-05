سونيديب النيجري يتأهل لمواجهة الأهلي في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 19:42

كتب : FilGoal

سونيديب النيجري

يستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا، ضد سونيديب النيجري، أحد يومي 22 أو 23 ديسمبر الجاري.

ويقام لقاء الإياب أحد يومي 5 أو 6 يناير.

الفريق النيجري تأهل لدور الـ 32 بعد تعادله سلبيا في الصومال ضد نادي مقديشيو.

أخبار متعلقة
تشكيل نهائي كأس مصر – طلائع الجيش بـ هجوم ناري ضد الأهلي تشكيل نهائي كأس مصر - بانون وطاهر أساسيان مع الأهلي أمام طلائع الجيش منافس الأهلي - نهضة بركان يفتتح الدوري المغربي بالفوز على الزمامرة

وتأهل بطل النيجر، بعد أن فاز ذهابا على ملعبه 2-0.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز بنسخة 2020 على حساب الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة.

سونيديب النيجري الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فينيسيوس يعترض: يجب احتساب الهدف لي 19 دقيقة | الدوري الإسباني
سونيديب النيجري يتأهل لمواجهة الأهلي في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بونو يعطي قبلة الحياة لـ ريال مدريد وينصره على إشبيلية 47 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر نهائي كأس مصر - الأهلي (0)-(0) الجيش.. هدف ملغي للطلائع 53 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل نهائي كأس مصر – طلائع الجيش بـ هجوم ناري ضد الأهلي ساعة | مصر
تشكيل نهائي كأس مصر - بانون وطاهر أساسيان مع الأهلي أمام طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
الفوز الثاني على التوالي.. سيتي يهزم فولام بثنائية ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - نهضة بركان يفتتح الدوري المغربي بالفوز على الزمامرة ساعة | كأس السوبر الإفريقي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 3 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 4 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد
قد ينال إعجابك