مؤتمر كومان: نيمار؟ أتمنى وجود أفضل اللاعبين في برشلونة.. ولا يهمني من يفوز بالانتخابات

تجنّب رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة التعليق على تصريحات نيمار بشأن ليو ميسي، لكنه في الوقت نفسه اعترف برغبته في وجود أفضل اللاعبين داخل قلعة البلاوجرانا.

برشلونة يحل ضيفا على قادش في ملعب رامون دي كارانزا غدا السبت، بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

وتحدث كومان عن المواجهة أمام الفريق الأندلسي: "من الطبيعي أننا سنستحوذ كثيرا على الكرة في مواجهة قادش. ويبدو أنهم يواجهون صعوبات في ملعبهم أكبر مما يواجهونها خارج ملعبهم. قادش حقق نتائج جيدة ويجب أن نواجهم بتركيز كبير حتى نظهر بمستوانا الطبيعي ونخلق الكثير من الفرص للتسجيل".

وسُئل كومان عما إذا كان ميسي راغبا في البقاء بـ برشلونة، فأجاب: "نعلم موقف ليو، ولو كان هناك شخص منوط بتقرير مستقبله، فهو ليو. أنا غير مهتم بالتعليقات التي تأتينا من الخارج، لكنها شيء خارج عن إرادتنا، مع ذلك، فالوضع مختلف في الداخل".

وعن تصريحات كارليس توسكيتس رئيس برشلونة المؤقت بشأن الفائدة التي كانت ستأتي على النادي اقتصاديا من بيع ميسي الصيف الماضي، أوضح كومان: "ما قاله توسكيتس ربما هو رأيه الشخصي ولكني لا أعتقد أنه كان ضروريا. ليو مستمر هذا الموسم في برشلونة وهو من سيقرر مستقبله، آمل أن يبقى. لا أحب التعليق على كل التصريحات التي تقال".

بعدها تحوّل الحديث إلى تصريحات نيمار التي عبّر فيها عن رغبته في الاجتماع مجددا بـ ميسي الصيف المقبل.

فأجاب كومان: "يجب دائما أن نمتلك أفضل اللاعبين هنا في برشلونة".

هل يتمنى تدريبهما معا؟ كومان رد: "لا أريد الحديث بالتخصيص. ما أقوله هو بصفتي مشجع لـ برشلونة ولاعب لـ برشلونة ومدرب لـ برشلونة، أريد أفضل لاعبي العالم هنا".

وأشاد كومان بـ أتليتكو مدريد لكنه يرى أن الحديث عن مرشحين للفوز باللقب هو أمر مبكر للغاية: "أتليتكو مدريد فريق قوي يفوز بمبارياته ويستقبل القليل من الأهداف. لكن الموسم طويل ويمكن أن تحدث الكثير من الأشياء. نحن لا نستطيع التفريط في مزيد من النقاط، علينا الفوز بكل المباريات حتى نهاية الموسم".

لو فقد برشلونة مزيدا من النقاط سيودع الليجا؟ كومان أجاب في ضيق: "لو، لو، لو! نتحدث عن فرضية لا وجود لها. سأنظر إلى الجانب الإيجابي فقط".

كما أبدى ارتياحه لعودة رونالد أراخو بعد تعافيه من الإصابة: "أراوخو كان بعيدا لفترة، لديه فرصة المشاركة، فأمامنا الكثير من المباريات تنتظرنا، وأنا سأقرر الأفضل في وقتها".

وعن موقف إريك جارسيا مدافع مانشستر سيت، أوضح: "لا يزال الوقت مبكرا على الحديث عن هذه الصفقات. استعدنا أراوخو، وأومتيتي قريب جدا من التعافي، وفي يناير سيتوجب علي التحدث مع رئيس جديد".

كما أشاد كومان بمستوى مارتن برايثوايت في المباريات الأخيرة: "لقد غيّر من شكل الفريق لأن المهاجم الصريح يجب أن يفعل كما يفعل مارتن، أن يمط الملعب ويلعب في العمق، والقادمون من الخلف يمكنهم استغلال هذا العمل الذي يقوم به. إنه مؤثر، ويجب علينا الاستعانة به لأنه يظهر بشكل مميز".

وزف أنباء إيجابية بشأن صامويل أومتيتي القريب من العودة: "أومتيتي قريب جدا من العودة، خاض 60 دقيقة خلال مباراة ودية مع الفريق الرديف، إنه بخير، لكني لا أعلم متى سيكون جاهزا، ربما يعود قريبا لقائمة الفريق".

تصريح آخر من توسكيتس الرئيس المؤقت لـ برشلونة أثار الجدل هذا الأسبوع، وهو عدم قدرة النادي على تسديد رواتب اللاعبين في شهر يناير المقبل.

وعن ذلك قال كومان: "كل ما أستطيع قوله هو إننا توصلنا لاتفاق مع الإدارة، لكني لست ملما بتفاصيل المشاكل الموجودة. ما يهمني هو إعداد الفريق والفوز واللعب بشكل جيد. لست قلقا، ندرك أنه موقف معقد لكن هذا يسري على كل الأندية. يجب أن تُلعَب كرة القدم بوجود الجمهور".

كما خصص إشادة خاصة لـ عثمان ديمبيلي الذي بدأ في استعادة مستواه: "ديمبيلي يتحسّن بدنيا منذ بداية الموسم، وأي لاعب يحتاج إلى مستوى بدني جيد حتى يؤدي جيدا، هذا ما يفعله عثمان. سيكتسب الثقة، وهو سعيد، وأنا كذلك سعيد جدا بمستواه مؤخرا".

وعند سؤاله عن هوية من سيصوّت له في الانتخابات، أجاب: "لست قلقا بشأن هوية من سيربح الانتخابات، عندما نعرفه سأتحدث معه، لا أحتاج إلى التفكير في هذا الشأن. يجب عليّ التركيز في المباريات، هذا أفضل ما يمكن أن أفعله".

وأبدى كومان رغبة ملحة في رؤية الجمهور بالملاعب مجددا: "نرى كيف بدأت الجماهير في العودة بكافة البلدان، لكن ذلك يتوقف على الوضع الصحي، ونحن لا نستطيع تغيير ذلك لأننا لسنا أطباء ولا نفقه شيئا في هذا الوباء. آمل أن تعود الجماهير للملاعب في وقتٍ قريب، لكن تظل الصحة هي الأمر الأكثر أهمية في الحياة".

وأتم موضحا سبب ارتفاع مستوى أنطوان جريزمان في المباريات الأخيرة: "جريزمان يجيد اللعب كمهاجم، لكنه أيضا يجيد اللعب بشكل متأخر. الأمر لا يتوقف على مركزه، بل على ثقته في نفسه. إنه يحاول تغيير أمور في عقليته، واللاعبون الجيدون يعطون دوما ما ننتظره منهم".

ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة من 9 مباريات خاضها، فيما يتواجد قادش في المركز السادس برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

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