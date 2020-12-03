نيمار: يجب أن ألعب مع ميسي الموسم المقبل

يتمنى البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان أن يلعب مجددا مع قائد برشلونة ليونيل ميسي حتى لو سيلعب الأخير في مركزه.

وقال نيمار للصحفيين بعد الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في خامس جولات دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء: "ما أريد حدوثه هو اللعب مع ميسي مجددا".

وواصل "ميسي يستطيع اللعب في مركزي وليس لدي مشكلة في ذلك".

وأتم نيمار "لكن ما أريده أن ألعب معه الموسم المقبل بكل تأكيد، يجب أن نفعل ذلك في الموسم المقبل".

وكان نيمار قريبا في الصيف قبل الماضي من العودة لبرشلونة قبل أن يرفض سان جيرمان كل العروض المقدمة لضمه.

وأعلن ميسي رغبته في الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي قبل أن يتمسك النادي به وينتهي تعاقده مع البلوجرانا بنهاية الموسم الجاري.