نهضة بركان: لا نمانع خوض السوبر في القاهرة.. ولكن

شدد كتابي الحسين المتحدث الإعلامي لنهضة بركان على استعداد فريقه لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي في أي مكان، مشيرا إلى أنه لم يتلق تأكيدا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة المواجهة في القاهرة.

وقال الحسين عبر قناة MBC مصر:"نهضة بركان ملتزم بما يقره كاف، لكن الأخير كان اتفق مع الاتحاد القطري لكرة القدم على استضافة السوبر لثلاثة مواسم".

وأضاف "لا نعارض اللعب في أي بلد، لكننا متشبثون بالاتفاق مع قطر. لم نصل لقرار، وكاف لم يحدد بعد موعد المواجهة".

وكان الحسين صرح منذ أيام في تصريحات تلفزيونية أنه يرفض خوض المباراة في القاهرة.

المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان: سنلتزم بخوض السوبر الإفريقي في أي مكان بناء على قرار الاتحاد الإفريقي حتى لو كان في القاهرة#MBCMASR لو بتحب الكورة والرياضة تابع كواليس وأخبار الكورة المصرية مع #اللعيب من هنا :https://t.co/j1PNDiimrZ pic.twitter.com/WqwUb01SDn — MBC مصر (@mbcmasr) December 3, 2020

وجرى السوبر في النسختين الأخيرتين في الدوحة، وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إن نسخة 2020 ستستضيفها القاهرة.

وقال تقرير مغربي إن كاف حدد يوم 18 ديسمبر موعدا للمباراة بين الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، وبركان حامل لقب الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بالسوبر في فبراير الماضي بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3-1.

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