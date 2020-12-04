نهضة بركان: لا نمانع خوض السوبر في القاهرة.. ولكن

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 13:34

كتب : FilGoal

تتويج نهضة بركان بلقب بطولة الكونفدرالية 2020

شدد كتابي الحسين المتحدث الإعلامي لنهضة بركان على استعداد فريقه لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي في أي مكان، مشيرا إلى أنه لم يتلق تأكيدا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة المواجهة في القاهرة.

وقال الحسين عبر قناة MBC مصر:"نهضة بركان ملتزم بما يقره كاف، لكن الأخير كان اتفق مع الاتحاد القطري لكرة القدم على استضافة السوبر لثلاثة مواسم".

وأضاف "لا نعارض اللعب في أي بلد، لكننا متشبثون بالاتفاق مع قطر. لم نصل لقرار، وكاف لم يحدد بعد موعد المواجهة".

أخبار متعلقة
نيس يعلن إقالة باتريك فييرا وتعيين مساعده مدربا للفريق ماركا: عودة محلية بعد 20 عاما.. أجيري يقترب من تدريب مونتيري المكسيكي مورينيو: شعري الأبيض ليس بسبب التدريب.. لا يزال أمامي من 10 إلى 15 عاما في المهنة مانشستر يونايتد: سنستمر في دعم سولشاير بصفقات الصيف وفقا لخطة محددة

وكان الحسين صرح منذ أيام في تصريحات تلفزيونية أنه يرفض خوض المباراة في القاهرة.

وجرى السوبر في النسختين الأخيرتين في الدوحة، وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إن نسخة 2020 ستستضيفها القاهرة.

وقال تقرير مغربي إن كاف حدد يوم 18 ديسمبر موعدا للمباراة بين الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، وبركان حامل لقب الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بالسوبر في فبراير الماضي بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3-1.

اقرأ أيضا

كاسونجو: لا يحق لجمهور الزمالك مهاجمتي

وكيل جيرالدو يكشف الموقف الحالي للأهلي من اللاعب

نهضة بركان السوبر الإفريقي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كاسياس مدافعا عن زيدان: أثبت أنه جدير بالثقة.. مدرب رائع 3 دقيقة | الدوري الإسباني
نهضة بركان: لا نمانع خوض السوبر في القاهرة.. ولكن 12 دقيقة | إفريقيا
نيس يعلن إقالة باتريك فييرا وتعيين مساعده مدربا للفريق 40 دقيقة | الدوري الفرنسي
ماركا: عودة محلية بعد 20 عاما.. أجيري يقترب من تدريب مونتيري المكسيكي 44 دقيقة | أمريكا
مورينيو: شعري الأبيض ليس بسبب التدريب.. لا يزال أمامي من 10 إلى 15 عاما في المهنة 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد: سنستمر في دعم سولشاير بصفقات الصيف وفقا لخطة محددة ساعة | الدوري الإنجليزي
برونكهورست يترك تدريب فريقه الصيني لأسباب عائلية ساعة | آسيا
شقيقه: كارلوس بيلاردو لا يعرف بعد بوفاة مارادونا ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي
قد ينال إعجابك