رئيس برشلونة المؤقت: بيع ميسي كان سيفيدنا اقتصاديا.. ونيمار يحتاج إلى معجزة

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 17:25

كتب : FilGoal

ليو ميسي - برشلونة - قميص نيولز أولد بويز

أطلق كارليس توسكيتس رئيس اللجنة المشرفة على إدارة نادي برشلونة، تصريحا جريئا بخصوص وضع القائد ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال توسكيتس عبر إذاعة "راك 1" الكتالونية: "اقتصاديًا، بيع ميسي الصيف الماضي كان ليصير مفيدا للنادي".

وبرر: "رابطة الدوري الإسباني تفرض علينا حدودا للرواتب".

أخبار متعلقة
قائد يوفنتوس: نحتفل بأرقام رونالدو القياسية في كل مباراة تقريبا مورينيو: عدم الخسارة على ملعبي ضد أرسنال؟ أرقام من الماضي.. أرتيتا مدرب جيد ولكن بيرلو: سنذهب إلى كامب نو لنلعب كرة القدم الخاصة بنا قائد ليفربول: فوز وولفرهامبتون على أرسنال سيصعب مباراتنا ضد الذئاب

واستدرك: "لكن بالطبع توجب أخذ الجانب الفني في الاعتبار".

واعترف: "الوضع الاقتصادي لـ برشلونة سيئ، لكن هناك أمل".

وتحوّل توسكيتس للتعليق على تصريحات نيمار النارية التي تمنى فيها مجاورة ميسي في الموسم المقبل.

وقال توسكيتس عن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة: "يمكن أن يأتي نيمار فقط لو كان سينضم إلينا مجانا، بخلاف ذلك فليس هناك أموال لشرائه، إلا لو حضر الرئيس الجديد وقام بمعجزة".

كما كشف عن فواتير غامضة تركتها إدارة جوسيب ماريا بارتوميو: "الإدارة السابقة تركت لنا فواتير لا نريد توقيعها لأنها ليست واضحة بالنسبة لنا. لا نفهم من أين أتت هذه الفواتير ولا نريد التوقيع عليها، لا أستطيع الكشف عن محتواها، إنها أمور لم تتم صياغتها بشكل مثالي وسعرها لا يتناسب مع السوق، لن نوقّع عليها".

ويتولى توسكيتس مهمة تسيير الأعمال في برشلونة حتى انتخاب مجلس إدارة جديدة في 24 يناير المقبل، خلفا لمجلس بارتوميو المستقيل.

وكان ليو ميسي قد طالب بارتوميو بالرحيل في الصيف الماضي بشتى الطرق، لكن الرئيس السابق لـ برشلونة تمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي البالغة 700 مليون يورو ليسمح لنجمه الأرجنتيني بالمغادرة.

اقرأ أيضا:

تعرف على قائمة الأهلي لنهائي كأس مصر

هل يفعل الأهلي تجديد عقد مروان

ميسي برشلونة في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
لاعب سان جيرمان: كلنا نريد انضمام ميسي لفريقنا 4 دقيقة | أوروبا
وزير الرياضة يصل الزمالك للاجتماع باللجنة المؤقتة 11 دقيقة | مصر
نيمار: يجب أن ألعب مع ميسي الموسم المقبل 24 دقيقة | أوروبا
أمير عادل - "رونالدينيو الدنمارك" الذي يحب التحدي والاستحواذ.. وفشل الانتقال لـ ليفربول 30 دقيقة | تقرير في الجول
رئيس برشلونة المؤقت: بيع ميسي كان سيفيدنا اقتصاديا.. ونيمار يحتاج إلى معجزة 46 دقيقة | الدوري الإسباني
قائد يوفنتوس: نحتفل بأرقام رونالدو القياسية في كل مباراة تقريبا ساعة | الدوري الإيطالي
مورينيو: عدم الخسارة على ملعبي ضد أرسنال؟ أرقام من الماضي.. أرتيتا مدرب جيد ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي
قد ينال إعجابك