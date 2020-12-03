رئيس برشلونة المؤقت: بيع ميسي كان سيفيدنا اقتصاديا.. ونيمار يحتاج إلى معجزة

أطلق كارليس توسكيتس رئيس اللجنة المشرفة على إدارة نادي برشلونة، تصريحا جريئا بخصوص وضع القائد ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال توسكيتس عبر إذاعة "راك 1" الكتالونية: "اقتصاديًا، بيع ميسي الصيف الماضي كان ليصير مفيدا للنادي".

وبرر: "رابطة الدوري الإسباني تفرض علينا حدودا للرواتب".

واستدرك: "لكن بالطبع توجب أخذ الجانب الفني في الاعتبار".

واعترف: "الوضع الاقتصادي لـ برشلونة سيئ، لكن هناك أمل".

وتحوّل توسكيتس للتعليق على تصريحات نيمار النارية التي تمنى فيها مجاورة ميسي في الموسم المقبل.

وقال توسكيتس عن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة: "يمكن أن يأتي نيمار فقط لو كان سينضم إلينا مجانا، بخلاف ذلك فليس هناك أموال لشرائه، إلا لو حضر الرئيس الجديد وقام بمعجزة".

كما كشف عن فواتير غامضة تركتها إدارة جوسيب ماريا بارتوميو: "الإدارة السابقة تركت لنا فواتير لا نريد توقيعها لأنها ليست واضحة بالنسبة لنا. لا نفهم من أين أتت هذه الفواتير ولا نريد التوقيع عليها، لا أستطيع الكشف عن محتواها، إنها أمور لم تتم صياغتها بشكل مثالي وسعرها لا يتناسب مع السوق، لن نوقّع عليها".

ويتولى توسكيتس مهمة تسيير الأعمال في برشلونة حتى انتخاب مجلس إدارة جديدة في 24 يناير المقبل، خلفا لمجلس بارتوميو المستقيل.

وكان ليو ميسي قد طالب بارتوميو بالرحيل في الصيف الماضي بشتى الطرق، لكن الرئيس السابق لـ برشلونة تمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي البالغة 700 مليون يورو ليسمح لنجمه الأرجنتيني بالمغادرة.

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