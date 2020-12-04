وكيله لـ في الجول: معروف يوسف توصل لاتفاق مع البنك الأهلي.. وبند يسمح للزمالك باستعادته

قال أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف إن موكله توصل لاتفاق مع البنك الأهلي لينضم إليه خلال فترة القيد الحالية. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح فرحات قائلا: "البنك الأهلي توصل لاتفاق لضم معروف يوسف لمدة موسمين".

وواصل "والزمالك وضع بندا في عقده يسمح له بإعادة شراء اللاعب بقيمة 300 ألف دولار سواء في يناير المقبل أو بنهاية الموسم إن رغب في ذلك".

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أنه وصلته عروضا من سيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة والبنك الأهلي وفضل اللاعب الانضمام إلى الأخير.

ولم يدرج الزمالك اسم لاعبه معروف يوسف ضمن قائمته المحلية والإفريقية للموسم الجديد، بسبب عدم تواجد مكان له في القائمة، خاصة مع اكتمال عدد الأجانب في الفريق.

وكان معروف يوسف قضى الموسم الماضي معارا رفقة المقاولون العرب.

وشارك صاحب الـ27 عاما مع المقاولون في 28 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع هدفين.

أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف لـ في الجول