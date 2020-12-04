وكيله لـ في الجول: معروف يوسف توصل لاتفاق مع البنك الأهلي.. وبند يسمح للزمالك باستعادته

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 15:41

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

معروف يوسف - المقاولون العرب - طنطا

قال أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف إن موكله توصل لاتفاق مع البنك الأهلي لينضم إليه خلال فترة القيد الحالية. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح فرحات قائلا: "البنك الأهلي توصل لاتفاق لضم معروف يوسف لمدة موسمين".

وواصل "والزمالك وضع بندا في عقده يسمح له بإعادة شراء اللاعب بقيمة 300 ألف دولار سواء في يناير المقبل أو بنهاية الموسم إن رغب في ذلك".

أخبار متعلقة
وكيل معروف يوسف لـ في الجول: هذه العروض المقدمة لضمه.. وبند يتيح للزمالك عودته وكيله لـ في الجول: معروف يوسف سيجدد عقده مع الزمالك معارو الزمالك – وكيل معروف يوسف لـ في الجول: إما البقاء والتجديد.. أو الرحيل النهائي

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أنه وصلته عروضا من سيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة والبنك الأهلي وفضل اللاعب الانضمام إلى الأخير.

ولم يدرج الزمالك اسم لاعبه معروف يوسف ضمن قائمته المحلية والإفريقية للموسم الجديد، بسبب عدم تواجد مكان له في القائمة، خاصة مع اكتمال عدد الأجانب في الفريق.

وكان معروف يوسف قضى الموسم الماضي معارا رفقة المقاولون العرب.

وشارك صاحب الـ27 عاما مع المقاولون في 28 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع هدفين.

أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف لـ في الجول

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: قيدنا كل الصفقات الجديدة في القائمة المحلية 24 دقيقة | الدوري المصري
يوفنتوس قيد التحقيق في قضية جنسية سواريز 40 دقيقة | الدوري الإيطالي
وكيله لـ في الجول: معروف يوسف توصل لاتفاق مع البنك الأهلي.. وبند يسمح للزمالك باستعادته 41 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر كلوب: أرنولد وكيتا قد يشاركان ضد ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
مورينيو ينافس لامبارد وسولشاير ومويس على جائزة مدرب شهر نوفمبر في الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
هل يسير العشري على خطى مختار وعلي أبو جريشة في كأس مصر؟ ساعة | تقرير في الجول
تقرير تونسي: كاف يثبت العقوبات على مدربي الترجي في أحداث مواجهة الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير تونسي: الإسماعيلي يطعن في المحكمة الرياضية ضد حكم تعويض الجزيري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي
قد ينال إعجابك