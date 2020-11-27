موعد نهائي القرن بين الزمالك والأهلي اليوم 27 نوفمبر 2020

ساعات على المواجهة التاريخية، التي انتظرها عشاق الناديين طويلا، والآن حانت لحظة الحقيقة.

في التاسعة مساء بتوقيت أم الدنيا، سيطلق مصطفى غربال صافرته معلنا انطلاق النهائي الأسطوري بين الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

والمباراة منقولة على قنوات beIN 1 وbeIN 7 وتايم سبورتس (التردد الأرضي).

يعلق عليها التونسي عصام الشوالي في beIN، وفي تايم سبورتس يعلق مدحت شلبي.

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