أرسنال: ندين الإساءة الحقيرة للاعبنا.. سنقاضي الجناة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 11:19

كتب : FilGoal

بيبي

أصدر أرسنال بيانا شديد اللهجة بعد هجوم تعرض له لاعبه نيكولا بيبي ولاعب ليدز يونايتد، إزجيان أليوسكي، إثر تعرض الأول للطرد في مباراة الناديين بعد تدخل على الأخير.

وقال النادي الإنجليزي في البيان:"ندين الإساءة الحقيرة الموجهة لنيكولا بيبي وإزجيان أليوسكي في وسائل تواصل اجتماعي، هذا غير مقبول وسنعمل مع الشرطة والسلطات لتتبع ومقاضاة الجناة".

ونال الفرنسي بيبي (25 عاما) البطاقة الحمراء إثر تدخل عنيف على المقدوني أليوسكي في مباراة انتهت بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويحتل أرسنال المركز 11 في ترتيب الدوري ورصيده 13 نقطة بينما يوجد ليدز في المركز 14 ورصيده 11 نقطة.

ويحل أرسنال ضيفا على مولده النرويجي يوم الخميس في الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ثم يستضيف ولفرهامبتون في الدوري يوم الأحد.

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