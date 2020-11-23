أرسنال: ندين الإساءة الحقيرة للاعبنا.. سنقاضي الجناة

أصدر أرسنال بيانا شديد اللهجة بعد هجوم تعرض له لاعبه نيكولا بيبي ولاعب ليدز يونايتد، إزجيان أليوسكي، إثر تعرض الأول للطرد في مباراة الناديين بعد تدخل على الأخير.

وقال النادي الإنجليزي في البيان:"ندين الإساءة الحقيرة الموجهة لنيكولا بيبي وإزجيان أليوسكي في وسائل تواصل اجتماعي، هذا غير مقبول وسنعمل مع الشرطة والسلطات لتتبع ومقاضاة الجناة".

ونال الفرنسي بيبي (25 عاما) البطاقة الحمراء إثر تدخل عنيف على المقدوني أليوسكي في مباراة انتهت بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال المركز 11 في ترتيب الدوري ورصيده 13 نقطة بينما يوجد ليدز في المركز 14 ورصيده 11 نقطة.

We utterly condemn the vile abuse directed at Nicolas Pepe and Ezgjan Alioski on social media following our match against Leeds. This is completely unacceptable and we will be working with the police and authorities to do everything we can to trace and prosecute the culprits. — Arsenal (@Arsenal) November 23, 2020

ويحل أرسنال ضيفا على مولده النرويجي يوم الخميس في الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ثم يستضيف ولفرهامبتون في الدوري يوم الأحد.

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