كلوب: مسحة صلاح سلبية.. يتدرب معنا يوم الإثنين

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 00:17

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول أن مسحة محمد صلاح الأخيرة كانت سلبية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه على ليستر سيتي في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي 3-0: "نعم، مسحة صلاح كانت سلبية. هذا ما سمعته".

وأردف "نتائج الاختبارات الطبية كلها سلبية. سيشارك في مران الغد معنا".

أخبار متعلقة
رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة: مسحة صلاح سلبية.. والأهلي عزل لاعبيه المصابين حوار في الجول - دي مارزيو: يكشف مصير ميسي.. وقصة مثيرة وغريبة عن صلاح كلوب: تحدثت مع صلاح حول الوضع الحالي.. وزفاف شقيق أي شخص لحظة خاصة جدا

وأتم "لا أعرف موقف المسحة التي سيخضع لها مع رابطة الدوري الإنجليزي".

وتعرض صلاح للإصابة بكورونا قبل مواجهتي منتخب مصر ضد توجو، ولم يسافر مع الفريق إلى هناك.

وغاب صلاح عن مواجهة فريقه ضد ليستر سيتي، ومن المنتظر ألا يشارك ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا قبل أن يصبح متاحا بعد ذلك.

ليفربول محمد صلاح يورجن كلوب
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: مسحة صلاح سلبية.. يتدرب معنا يوم الإثنين 8 دقيقة | المحترفون
رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة: مسحة صلاح سلبية.. والأهلي عزل لاعبيه المصابين 12 دقيقة | المحترفون
بثنائيته في نابولي.. إبراهيموفيتش لا يتوقف عن التسجيل ويقود ميلان لصدارة الدولي الإيطالي 36 دقيقة | أوروبا
محمد فضل: كاف وافق على حضور من 5 إلى 10 آلاف متفرج لنهائي دوري الأبطال 52 دقيقة | مصر
ليفربول يزاحم توتنام على الصدارة بالفوز على ليستر والإصابات وسوء الحظ ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر في الأهلي لـ في الجول: الوضع مطمئن.. لا داعي للتفكير في طلب تأجيل النهائي 2 ساعة | مصر
إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا 3 ساعة | مصر
انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3) - (0) ليستر سيتي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد 3 نادي زد: اتفقنا مع الحضري على عدم إتمام التعاقد بيننا 4 خبر في الجول – موسيماني يبلغ لجنة التخطيط برفضه لـ فاروق.. وموقف الشيخ
قد ينال إعجابك