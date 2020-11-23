كلوب: مسحة صلاح سلبية.. يتدرب معنا يوم الإثنين

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول أن مسحة محمد صلاح الأخيرة كانت سلبية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه على ليستر سيتي في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي 3-0: "نعم، مسحة صلاح كانت سلبية. هذا ما سمعته".

وأردف "نتائج الاختبارات الطبية كلها سلبية. سيشارك في مران الغد معنا".

وأتم "لا أعرف موقف المسحة التي سيخضع لها مع رابطة الدوري الإنجليزي".

وتعرض صلاح للإصابة بكورونا قبل مواجهتي منتخب مصر ضد توجو، ولم يسافر مع الفريق إلى هناك.

وغاب صلاح عن مواجهة فريقه ضد ليستر سيتي، ومن المنتظر ألا يشارك ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا قبل أن يصبح متاحا بعد ذلك.