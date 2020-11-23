اتحاد الكرة: السوبر الإفريقي 10 ديسمبر

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 00:25

كتب : FilGoal

كأس السوبر الإفريقي

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة موعد إقامة لقاء السوبر الإفريقي في مصر.

وقال محمد فضل: "السوبر الإفريقي سيقام في العاشر من شهر ديسمبر المقبل".

وينتظر نهضة بركان المغربي المتوج بلقب كأس الكونفدرالية، الفائز من نزال القرن بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبل، من أجل مواجهته في لقاء السوبر في مصر.

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واستشهد فضل بموعد لقاء السوبر ليدلل عبر تصريحاته مع قناة صدى البلد على "الموسم المقبل في مصر سيكون استثنائيا من جانب مواعيد المباريات".

وتابع "الأندية رفضت فكرة التعديل على طريقة إقامة الدوري، وسيقام بالنظام ذاته".

وأكمل حديثه قائلا: "أبلغنا الأندية بأن الفرق ستُكمل مبارياتها حتى مع استدعاء لاعبيها مع المنتخب الأولمبي".

وأتم "قرعة الموسم الجديد من الدوري ستقام ظهر يوم الإثنين ولن تكون موجهة".

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

السوبر الإفريقي الزمالك الأهلي
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