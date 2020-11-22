مواعيد مباريات الأحد 22 نوفمبر 2020 – ليفربول يصطدم بـ ليستر.. ونابولي يتحدى ميلان

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأحد 22 نوفمبر والقنوات الناقلة.

لمتابعة كل المواعيد والنتائج لحظة بلحظة اضغط هــنــا

....

الدوري الإنجليزي

في قمة مباريات اليوم، يستقبل ليفربول نظيره ليستر سيتي في التاسعة والربع مساءً، مباراة تُنقَل عبر beIN Sports 1 بتعليق عصام الشوالي.

كما يحل أرسنال ضيفا على ليدز يونايتد في السادسة والنصف مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 1 بتعليق يوسف سيف.

الدوري الإسباني

يحل ريال سوسيداد متصدر المسابقة ضيفا على قادش في الخامسة والربع مساءً، مباراة تُنقل على beIN Sports 3 بتعليق حسام الدمسيسي.

الدوري الإيطالي

تشهد إيطاليا 7 مباريات، أهمها قمة التاسعة و45 دقيقة مساءً عندما يستقبل نابولي نظيره ميلان المتصدر، بتعليق حفيظ دراجي عبر beIN Sports 4.

كما يستقبل إنتر ميلان نظيره تورينو في الرابعة مساءً عبر beIN Sports 4 بتعليق علي محمد علي.

مرتضى: سأحضر نهائي إفريقيا

الزمالك يفك شفرة نادي مصر