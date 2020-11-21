لامبارد: سعيد بالشباك النظيفة لأنها مشكلة واجهتنا في بداية الموسم

أبدى فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد اليوم السبت.

وصرّح لامبارد في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "اليوم سيطرنا على المباراة وسجلنا وخرجنا بشباك نظيفة، ولذا أنا سعيد جدا بما تحقق".

وأضاف: "كنا في حاجة شديدة إلى تسجيل الهدف الثاني، وبعدها أدرنا المباراة بشكل مميز".

وعبّر عن أهمية خروج فريقه بشباك نظيفة: "علينا أن نواصل العمل ونتمتع بالاستمرارية، هذا ما نسعى إليه، يمكننا أن نكتسب الثقة من الشباك النظيفة لأنها مشكلة واجهتنا لعدة أسباب في بداية هذا الموسم وفي الموسم الماضي".

وخرج إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي بشباك نظيفة في 7 مباريات من أصل 10 شارك فيها، في تطور واضح عما قدّمه كيبا أريزابالاجا بفترات سابقة.

وتابع: "سنحت عدة فرص لـ فيرنر خلال المباراة، إنه عامل تهديد كبير لدينا، يتمتع بسرعة كبيرة بالكرة وهذا أمر مميز".

وأتم مشيدا بنجمه الفرنسي: "كانتي لاعب صاحب مستوى مرتفع للغاية، إنه لاعب وسط من الطراز الأول".

ورفع رجال المدرب فرانك لامبارد رصيدهم إلى 18 نقطة ليتساووا مع ليستر سيتي، الذي تراجع لوصافة الترتيب لأن فارق أهدافه أقل من تشيلسي، الذي يلعب يوم الأحد ضد مضيفه ليفربول حامل اللقب.

وتقدم تشيلسي في ملعب سان جيمس بارك بهدف في الدقيقة العاشرة سجله فيديريكو فرنانديز بالخطأ في مرماه.

وواصل النادي اللندني تسيده للمواجهة إلى أن سجل تامي أبراهام هدفا ثانيا في الدقيقة 65 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من تيمو فيرنر.

واستمر نيوكاسل في المركز 13 بترتيب البطولة وتوقف رصيده عند 11 نقطة.

ويتجه تشيلسي لفرنسا لمواجهة مضيفه ستاد رين يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ثم يستضيف توتنام في الدوري في 29 نوفمبر الجاري في مباراة مرتقبة يلعب فيها لامبارد ضد مدربه الأسبق جوزيه مورينيو.

اقرأ ايضا:

الأهلي يتجاوز بروفة نهائي القرن بنجاح

ريال مدريد يواصل التعثر