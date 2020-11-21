ركلة جزاء جديدة تقتلع نقطتين من ريال مدريد أمام فياريال

فرض فياريال تعادل على ضيفه ريال مدريد بهدف لكل طرف في ملعب لا سيراميكا بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ماريانو دياز تقدّم مبكرا لـ ريال مدريد، قبل أن يدرك جيرارد مورينو التعادل لـ فياريال في وقتٍ متأخر من اللقاء بركلة جزاء.

ليرفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع مع مباراة مؤجلة.

ليتعادل ريال مدريد أمام فياريال على أرض الأخير للمباراة الرابعة على التوالي.

إجمالا، لم يفز ريال مدريد على فياريال إلا 4 مرات في آخر 12 مواجهة بينهما.

فياريال بدوره حافظ على سجله خاليا من الهزائم في ملعبه بالدوري الإسباني هذا الموسم، وأكمل 10 مباريات متتالية دون هزيمة في مختلف المسابقات بمختلف الملاعب.

ليشهد إقليم فالنسيا التعثر الثاني على التوالي لـ ريال مدريد بعد سقوطه 1-4 أمام الخفافيش في الجولة الماضية.

تشكيل اضطراري

دخل ريال مدريد المباراة بسبعة غيابات دفعة واحدة: سيرخيو راموس، كريم بنزيمة، كاسيميرو، إيدير ميليتاو، فيدي فالفيردي، لوكا يوفيتش، ألفارو أودريوزولا.

وبالتالي اضطر زين الدين زيدان إلى إشراك ماريانو دياز في خط الهجوم أساسيا لأول مرة هذا الموسم، كما دفع بالثنائي العائد: إدين هازارد، وداني كارباخال، وأقحم ناتشو إلى جوار رافا فاران –القائد- في عمق الدفاع رغم عدم اكتمال شفاء الأخير من إصابة الكتف.

في المقابل، واصل أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال الاعتماد على طريقة 4-3-3، وعوّض باكو ألكاسير الغائب بـ الكولومبي كارلوس باكا، كما أبقى الياباني تاكيفوسا كوبو المعار من ريال مدريد على مقاعد البدلاء كما هو معتاد.

105 ثانية

لم تحتج المباراة أكثر من 105 ثانية حتى تهتز الشباك، برأسية ماريانو دياز.

مهاجم الدومينيكان تلقى عرضية من كارباخال، نجح في إسكانها الشباك برأسية أنيقة، وضعت ريال مدريد مبكرا في المقدمة.

ليرفع كارباخال رصيده من التمريرات الحاسمة بقميص ريال مدريد في الدوري الإسباني إلى 23.

الهدف احتاج إلى مراجعة تقنية الفيديو بسبب الشك في وجود لوكاس فاسكيز بموقف تسلل ورفع الحكم المساعد رايته قبل إنزالها سريعا مع استمرار اللعب، لكن الإعادة أظهرت عدم تداخله وعدم وصول الكرة إليه.

بقية الشوط لم يشهد جديدا، فعجز الفريقان عن تشكيل خطورة حقيقية على المرميين.

إعصار أصفر

الشوط الثاني كان مباراة أخرى تماما، فسيطر فياريال على المباراة بطولها وعرضها وسط غياب كامل من لاعبي ريال مدريد.

الفرصة الحقيقية الأولى سنحت للمهاجم الدولي الإسباني جيرارد مورينو في الدقيقة 57 بعد خطأ توني كروس في التمرير، لكن تسديدته جانبت المرمى.

إيمري تحرّك في الدقيقة 60 وأجرى 3 تغييرات دفعة واحدة بإقحام صامويل تشوكويزي، وجيريمي بينو، وبيرفيس إستوبينيان، والأول والأخير كانا كلمة سر كبيرة في الدقائق التالية.

في المقابل، أقحم زيدان كل من إيسكو وفينيسيوس جونيور بدلا من أوديجارد وهازارد الحاضرين الغائبين في الدقيقة 65.

التعادل اقترب جدا في الدقيقة 70 عندما أرسل البديل إستوبينيان عرضية رائعة نحو داني باريخو القادم من الخلف، لكن تسديدة قائد فالنسيا السابق جانبت القائمة.

تأثير البدلاء

في الدقيقة 76 أرسل إستوبينيان تمريرة بينية رائعة إلى النيجيري تشوكويزي، والأخير راوغ تيبو كورتوا وتحصّل على ركلة جزاء لـ فياريال، هي الرابعة التي تُحتسَب على ريال مدريد في آخر مباراتين.

لينبري مورينو للتنفيذ ويسجل التعادل بنجاح لـ فياريال رغم ارتماء كورتوا في الزاوية الصحيحة.

زيدان حاول تدارك الموقف في الدقيقة 85 بإقحام ماركو أسينسيو بدلا من ماريانو، فيما دخل تاكيفوسا كوبو بدوره أمام فريقه الأصلي في صفوف فياريال.

وفي الوقت بدل الضائع انفرد كوبو بمرمى كورتوا، لكنه كان رحيما بـ ريال مدريد وأهدر فرصة الانتصار.