ثنائية سليمان تهزم اجتهاد أبو قير في بروفة الأهلي الأخيرة قبل نهائي القرن

قبل 6 أيام من نهائي القرن بين الأهلي والزمالك على نهائي دوري أبطال إفريقيا، تأهل الأحمر إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب أبو قير للأسمدة بالفوز عليه في مباراة متكافئة على استاد برج العرب 2-1.

وليد سليمان سجل مرتين في الشوط الأول، قبل أن يسجل كيرافالا كايونيه هدفا لأبو قير كلل اجتهاد فريق المدرب أحمد الكاس.

الأهلي تأهل لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة، حيث سيتقابلان يوم 1 ديسمبر المقبل، من أجل فرصة للتأهل إلى النهائي الذي سيكون الـ 52 للأهلي، أو الـ 15 للاتحاد السكندري.

الأهلي خرج بلا خسائر بشرية، اللهم إلا إصابة عضلية خرج على إثرها نجم اللقاء وليد سليمان، ولم يتم التأكد من مدى قوتها حتى الآن.

بيتسو موسيماني بدأ المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – عربي بدر.

الوسط: أحمد نبيل – حمدي فتحي - أحمد الشيخ – وليد سليمان - جيرالدو

الهجوم: أليو بادجي.

الدقائق الأولى مرت دون خطورة، في ظل أرضية مبتلة، ولكن وجد حمدي فتحي الحل لتكتل أبو قير بتسديدة قوية غيرت اتجاهها وخرجت قريبة من مرمى محمد طلعت حارس أبو قير.

وفي الدقيقة 15، سجل وليد سليمان أول أهداف المباراة بعد محاولة من الشيخ المراوغة داخل منطقة الجزاء لتعود إلى سليمان الذي سدد صاروخا سكن مرمى طلعت.

وبعدها بـ خمس دقائق، نال إبراهيم ريعو إنذارا بسبب لمسة يد، لعبها وليد سليمان طولية لعبها بادجي برأسه في ظل اشتراك من ريعو رآه الحكم محمد سلامة باليد، ليحتسب ركلة جزاء للأهلي بعد العودة لحكم الفيديو، ويطرد الحكم ريعو للإنذار الثاني.

وفي الدقيقة 21، سدد سليمان ركلة الجزاء بنجاح معلنا الهدف الثاني لفريقه.

وفي الدقيقة 38، قلص كيرافالا النتيجة بهدف رائع بعد أن قابل عرضية بارتفاع متوسط بالكعب فشل الشناوي في التعامل معها لتسكن الشباك.













































الشوط الثاني لم يشهد فرصا خطيرة إلا بعد مشاركة محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 57 حيث حل محل أحمد نبيل، ليصنع انفرادا تاما لبادجي الذي سدد في جسد محمد طلعت في الدقيقة 62، قبل أن يهدر أفشة بنفسه بعد مراوغة ناجحة واختراق لمنطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 70، خرج وليد سليمان بسبب إصابة عضلية وحل بدلا منه حسين الشحات، وشارك أليو ديانج بدلا من الشيخ.

وشارك مروان محسن في مكان بادجي في الدقيقة 82، قبل أن تنتهي المباراة بنتيجتها ويتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الـ 88.