تشيلسي ينقض على صدارة الدوري مؤقتا بإسقاط نيوكاسل بثنائية

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 16:18

كتب : FilGoal

أبراهام - تشيلسي

ارتقى تشيلسي مؤقتا لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز ثالث على التوالي في البطولة تحقق يوم السبت بإسقاط مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في الجولة التاسعة.

ورفع رجال المدرب فرانك لامبارد رصيدهم إلى 18 نقطة ليتساووا مع ليستر سيتي، الذي تراجع لوصافة الترتيب لأن فارق أهدافه أقل من تشيلسي، الذي يلعب يوم الأحد ضد مضيفه ليفربول حامل اللقب.

وتقدم تشيلسي في ملعب سان جيمس بارك بهدف في الدقيقة العاشرة سجله فيديريكو فرنانديز بالخطأ في مرماه.

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي – الشناوي أساسي.. وبادجي يقود الهجوم أمام أبو قير للأسمدة منافس مصر – مدرب جُزر القُمر يتولى تدريب نواذيبو الموريتاني نهائي القرن - حمزة الجمل لـ في الجول: الأهدأ سيقتنص اللقب ردا على خطاب أوليمبياكوس.. اتحاد الكرة لـ في الجول: تلقينا إشادات عالمية بالإجراءات الاحترازية لـ كورونا

وواصل النادي اللندني تسيده للمواجهة إلى أن سجل تامي أبراهام هدفا ثانيا في الدقيقة 65 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من تيمو فيرنر.

واستمر نيوكاسل في المركز 13 بترتيب البطولة وتوقف رصيده عند 11 نقطة.

ويتجه تشيلسي لفرنسا لمواجهة مضيفه ستاد رين يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ثم يستضيف توتنام في الدوري في 29 نوفمبر الجاري في مباراة مرتقبة يلعب فيها لامبارد ضد مدربه الأسبق جوزيه مورينيو.

تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر كأس مصر - الأهلي يواجه أبو قير للأسمدة دقيقة | مصر
تشيلسي ينقض على صدارة الدوري مؤقتا بإسقاط نيوكاسل بثنائية 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي – الشناوي أساسي.. وبادجي يقود الهجوم أمام أبو قير للأسمدة 41 دقيقة | مصر
منافس مصر – مدرب جُزر القُمر يتولى تدريب نواذيبو الموريتاني ساعة | إفريقيا
ردا على خطاب أوليمبياكوس.. اتحاد الكرة لـ في الجول: تلقينا إشادات عالمية بالإجراءات الاحترازية لـ كورونا ساعة | المحترفون
نهائي القرن - حمزة الجمل لـ في الجول: الأهدأ سيقتنص اللقب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – سلبية مسحة حازم إمام الثانية.. وبرنامج خاص لتقوية الأمامية ساعة | إفريقيا
نهائي القرن - عبد ربه لـ في الجول: لقاء الزمالك والأهلي فرصة للكرة المصرية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 2 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد" 3 3 حلول أمام موسيماني حال غياب هاني عن الأهلي ضد الزمالك 4 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد
قد ينال إعجابك