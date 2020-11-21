تشيلسي ينقض على صدارة الدوري مؤقتا بإسقاط نيوكاسل بثنائية

ارتقى تشيلسي مؤقتا لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز ثالث على التوالي في البطولة تحقق يوم السبت بإسقاط مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في الجولة التاسعة.

ورفع رجال المدرب فرانك لامبارد رصيدهم إلى 18 نقطة ليتساووا مع ليستر سيتي، الذي تراجع لوصافة الترتيب لأن فارق أهدافه أقل من تشيلسي، الذي يلعب يوم الأحد ضد مضيفه ليفربول حامل اللقب.

وتقدم تشيلسي في ملعب سان جيمس بارك بهدف في الدقيقة العاشرة سجله فيديريكو فرنانديز بالخطأ في مرماه.

وواصل النادي اللندني تسيده للمواجهة إلى أن سجل تامي أبراهام هدفا ثانيا في الدقيقة 65 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من تيمو فيرنر.

واستمر نيوكاسل في المركز 13 بترتيب البطولة وتوقف رصيده عند 11 نقطة.

ويتجه تشيلسي لفرنسا لمواجهة مضيفه ستاد رين يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ثم يستضيف توتنام في الدوري في 29 نوفمبر الجاري في مباراة مرتقبة يلعب فيها لامبارد ضد مدربه الأسبق جوزيه مورينيو.