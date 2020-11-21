بعد تصريحات مورينيو.. جوارديولا ساخرا: ربما هو طبيب

سخر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من نظيره في توتنام، جوزيه مورينيو، بعد تصريحات الأخير التي استنكر فيها مغادرة رحيم ستيرلينج معسكر إنجلترا مبكرا.

وغادر ستيرلينج، لاعب سيتي، معسكر إنجلترا مبكرا بينما شارك هاري كين وإريك داير لاعبا توتنام ضد آيسلندا يوم الأربعاء في مباراة غير مؤثرة بدوري أمم أوروبا.

وهو ما أغضب مورينيو الذي انتقد جاريث ساوثجيت مدرب فريق الأسود الثلاثة، مشيرا إلى ثقته في مشاركة ستيرلينج ضد توتنام يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز. (التفاصيل)

ورد جوارديولا على تصريحات مورينيو في مؤتمر صحفي قائلا:"عليه الذهاب إلى أطباء المنتخب الإنجليزي وأطباء مانشستر سيتي".

وواصل المدرب الأسبق لبرشلونة وبايرن ميونيخ "عليه الذهاب للأطباء، إلا إذا كان هو نفسه طبيب. لا أدري. انصت، لن أجيب على شيء يخص جوزيه".

واستمر "ذكرت الطبيب لأنه اتهمنا بشيء ليس صحيحا، لذا عليه التحدث مع الأطباء عن كل هذه الأشياء".

وأتم "لا تسألونني لأني تقريبا في الخمسين من عمري، لذا أنا كبير بما يكفي لأفهم ما يدور".

ويحل سيتي ضيفا على توتنام اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل سيتي تقليص فارق النقاط مع توتنام وصيف ترتيب البطولة. ويبتعد الأول عن الأخير بخمس نقاط.

ويحتل سيتي المركز العاشر في الترتيب وله مباراة مؤجلة ضد أستون فيلا.

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