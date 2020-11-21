المقاصة: نفاوض إيهاب جلال للعودة لقيادة الفريق مرة أخرى

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 00:58

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - المصري - بيراميدز

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة وجود مفاوضات مع إيهاب جلال مدرب الفريق السابق من أجل العودة من جديد لقيادة الفريق.

وقال بكري سليم: "إيهاب جلال من المدربين المحترمين جدا جدا وهو أفضل مدرب في مسيرة المقاصة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "نعم بالفعل يوجد مفاوضات مع إيهاب جلال من جانب رئيس نادي المقاصة ونائبه لكي يعود المدرب من جديد لقيادة الفريق".

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وتابع "لم يحدث أي اتفاق بين النادي وأحمد كشري (مدرب أسوان السابق) بعد جلسته مع رئيس النادي وعرضه لمطالبه المالية والفنية".

وعن مصير المقاصة، أشار بكري سليم إلى "فسخ عقد التعاقد مع نادي مصر للمقاصة والشركة الراعية، ويوجد مزايدة قريبا ستشهد دخول 4 مستثمرين للحصول على حق رعاية النادي".

واستقال إيهاب جلال من منصبه كمدير فني لـ المقاصة خلال شهر سبتمبر الماضي بسبب تأخر مستحقاته المالية.

وقاد إيهاب جلال الفريق في 11 مباراة فاز في سبعة وتعادل مرتين وهُزم في مثلهما.

مصر للمقاصة في الدوري إيهاب جلال
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