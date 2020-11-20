مورينيو يفتح النار على ساوثجيت: أريدك أن تخبرني بهوية المدربين الذين تتحدث إليهم

فتح جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير، النار على جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا.

مورينيو يستعد لمواجهة مانشستر سيتي الذي يدربه غريمه اللدود بيب جوارديولا غدا السبت في الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي السابق للقاء: "لا أريد قضاء الكثير من الوقت في الحديث عن مسألة المنتخب الإنجليزي، ولذا سأحاول أن ألخص في إجابتي كل ما أراه مهما بالنسبة لي".

وأضاف: "لقد قرأت أن جاريث ساوثجيت قال إن بعض مدربي الأندية يضعون الضغط على اللاعبين لعدم اللعب في المنتخب الإنجليزي، ولهذا السبب فهو يشعر أحيانا بالحاجة إلى مكالمة هؤلاء المدربين لتهدئتهم والسيطرة على الوضع الصعب الذي يواجهه".

وواصل: "أطلب منه أن يذكر أسماء هؤلاء المدربين، أطلب منه أن يحدد المدربين الذين يضعون الضغط على اللاعبين لكي لا ينضموا للمنتخب، كما أطلب منه أن يكشف عن هوية المدربين الذين تحدث معهم هاتفيا".

وتابع: "بعيدا عن كل ذلك، هو له الحق والسلطة في استدعاء اللاعبين الذين يريدهم، إنه يريد الفوز بالمباريات، خصوصا بعد التعرض لهزيمة، حتى لو كانت المباراة التالية تحصيل حاصل، أنا متعاطف مع ذلك".

وأكمل: "وبالطبع نعرف جميعا أن سترلينج سيلعب أمامنا غدا. بينما إيريك داير غادر معسكر المنتخب مصابا الشهر الماضي وكلفه ذلك الغياب عن مباراتين واحتاج إلى أسبوعين للتعافي. أمّا رحيم فسيلعب غدا. هذه هي التفاصيل الدقيقة التي أطلب من ساوثجيت أن يشرحها لنا".

وشدد: "أنا أدعمه بالطبع في مسألة أن منتخب إنجلترا ودولة إنجلترا وقميص الأسود الثلاثة يجب أن يُحترَم، وأن يختار اللاعبين الذين يريدهم".

ويشعر مورينيو بالغضب لمشاركة داير وهاري كين بشكلٍ أساسي في مباراة أيسلندا بالجولة الأخيرة من دوري الامم الأوروبية يوم الأربعاء الماضي رغم توديع إنجلترا للمنافسات قبلها بالفعل، في مقابل مغادرة رحيم سترلينج لمعسكر الأسود الثلاثة مبكرا.

"Of course we all know Sterling is going to play tomorrow, when Dier left injured in the previous month, he didn't play 2 matches. Raheem's going to play tomorrow. These are the little details that Gareth should explain" Jose Mourinho isn't happy about the international break pic.twitter.com/64Bxcuri0b — Football Daily (@footballdaily) November 20, 2020

وأوضح مورينيو أن الثنائي ستيفن بيرجفين وسون هيونج كين جاهزان للمباراة: "بيرجفين جاهز تماما، أمّا سون فقد ظهرت عينته سلبية مرتين، وبالتالي فهو متاح بدوره".

وتطرق مورينيو لمسألة جدلية أخرى تتعلق بعدد التغييرات: "أتفهم وجهات النظر المختلفة فيما يخص عدد التغييرات، لكني بخير مع وجود 3 تغييرات. معظم الوقت أستخدم الـ 3 تغييرات، ولو امتلكت القدرة على إجراء تغيير رابع وخامس فسيكون ذلك أفضل، ولكن هذا لا يعني أيضا أنني سأستخدم بالضرورة التغيير الرابع والخامس".

وأضاف: "بعض الأندية تعتقد أنه مع امتلاك قائمة قوية، فهذا سيسمح لهم بعمل 5 تغييرات، لكن أحيانا هذه الأندية التي تمتلك قوائم قوية، تكتفي بعمل تغيير واحد فحسب. الأمر قابل لعدة آراء، وأنا سأتقبل أي قرار".

وعن كون نتيجة مباراة سيتي ستحدد مشوار المنافسة على اللقب، أجاب: "نتيجة مباراة مانشستر سيتي لن تغيّر أي شيء، هي 3 نقاط فحسب. طموحنا ومشروعنا ورحلتنا لن يتغيروا بغض النظر عن مركزنا".

كما علّق على تجديد بيب جوارديولا لعقده مع مانشستر سيتي: "الأمر الأكيد أن أحدا لم يصوب مسدسا على رأس بيب لإجباره على توقيع العقد، لو جدد عقده فهو سعيد بهذا القرار".

وتحول للحديث عن وضعه في توتنام بعد عام من توليه المهمة: "أعتقد أن الأندية لا تصل إلى ما تصبو إليه أبدا. نحن المدربون في بحث دائم عن المستحيل وعن الكمال كما هو في حالتي، لكننا نبتعد جدا عن الكمال الآن".

وأتم: "على سبيل المثال، فمنافسنا غدا فاز بالدوري الإنجليزي أو كاد يفوز به أو نافس عليه بقوة طوال المواسم العشرة الأخيرة، وعلى الأرجح هم لم يصلوا للكامل ويريدون أكثر".

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