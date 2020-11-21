مصدر من أسوان لـ في الجول: بيراميدز يقترب من التعاقد مع كريم الطيب

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 00:35

كتب : رضا السنباطي

كريم الطيب - أسوان

كشف مصدر مسؤول داخل نادي أسوان اقتراب نادي بيراميدز من التعاقد مع كريم الطيب لاعب وسط الفريق.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "بيراميدز تقدم بعرض رسمي لضم كريم الطيب".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "بيراميدز طلب ضم كريم الطيب وتركه إعارة مع أسوان لمدة موسم".

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وتابع "خلال الفترة الماضية تلقى النادي أكثر من عرض شفهي لضم اللاعب، ولكن بيراميدز تقدم بعرض رسمي".

كريم الطيب صاحب الـ 21 عاما أحد ناشيء نادي أسوان ويلعب في مركز وسط المهاجم.

وتصعيد كريم الطيب للفريق الأول جاء من مجدي عبد العاطي مدرب أسوان السابق، قبل أن ينضم اللاعب للمنتخب الأولمبي.

وشارك الطيب في 21 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

في الدوري أسوان في الانتقالات بيراميدز
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