منافس مصر - توجو لـ في الجول: لدينا حالة كورونا مؤكدة في صفوفنا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 18:43

كتب : محمد عبد العظيم

اتحاد توجو لكرة القدم

كشف الاتحاد التوجولي لكرة القدم، عن ظهور عينة كورونا إيجابية في صفوف لاعبيه.

وصرّح أوجستين أميجا المتحدث الرسمي للاتحاد التوجولي لـ FilGoal.com: "لدينا حالة كورونا واحدة مؤكدة، وسنجري فحصا آخر على بقية اللاعبين".

وأضاف: "أخضعنا الحالة المصابة للبروتوكول الطبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا.

كما ذكر الاتحاد المصري في بيان آخر يكشف خلاله عن وجود 3 حالات إيجابية بين منتخبي مصر وتوجو، دون الكشف عن أسماء أو تفاصيل.

وكشف اتحاد الكرة في بيانه "أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة المنتخبين يوم السبت".

ولم يذكر اتحاد الكرة في بيانه الجديد أي أسماء، مشيرا إلى "من المقرر أن تجرى إختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا، قبل أن يلعب مجددا ضد نفس المنتخب ولكن في توجو في الـ 17 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين من مواجهتين.

بينما منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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