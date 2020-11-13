اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو
الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 17:49
كتب : أحمد الخولي
حذف اتحاد الكرة المصري تفاصيل البيان الخاص بإصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، قبل أن ينشر بيانا آخر دون ذكر أسماء، ليكشف عن وجود 3 حالات بين منتخبي مصر وتوجو.
وكشف اتحاد الكرة في بيانه "أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة المنتخبين يوم السبت".
ولم يذكر اتحاد الكرة في بيانه الجديد أي أسماء، مشيرا إلى "من المقرر أن تجرى إختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة".
🔴 اعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو ..... ⬇️⬇️ اشارت معامل وزارة الصحة إلى ايجابية اختبار ثلاثة لاعبين من...Posted by EFA on Friday, 13 November 2020
ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا، قبل أن يلعب مجددا ضد نفس المنتخب ولكن في توجو في الـ 17 من نفس الشهر.
ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين من مواجهتين.
بينما منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.