اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو

حذف اتحاد الكرة المصري تفاصيل البيان الخاص بإصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، قبل أن ينشر بيانا آخر دون ذكر أسماء، ليكشف عن وجود 3 حالات بين منتخبي مصر وتوجو.

وكشف اتحاد الكرة في بيانه "أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة المنتخبين يوم السبت".

ولم يذكر اتحاد الكرة في بيانه الجديد أي أسماء، مشيرا إلى "من المقرر أن تجرى إختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة".