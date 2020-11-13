إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 17:09

كتب : أحمد الخولي

تكريم محمد صلاح من اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة المصري إصابة محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول بفيروس كورونا.

وأشار الاتحاد في بيانه الرسمي إلى إيجابية مسحة صلاح "رغم أنه لا يعاني من أي أعراض"، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع صلاح للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب محمد أبو العلا، مع نادي ليفربول، إلى جانب عزل نجم الريدز داخل غرفته وعزل كل المخالطين له.

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ومن المنتظر أن يخضع صلاح لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القليلة المقبلة.

🔴اصابة صلاح بفيروس كورونا .... ⬇️⬇️ أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة...

Posted by EFA on Friday, 13 November 2020

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا، قبل أن يلعب مجددا ضد نفس المنتخب ولكن في توجو في الـ 17 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين من مواجهتين.

بينما منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

منتخب مصر في المنتخب مصر محمد صلاح
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