دليلك الشامل للتعرف على بدر بانون

يبحث الأهلي عن قائد رزين لدفاعه يجيد قراءة اللعب والفوز بالالتحامات؛ لهذا تعاقد مع بدر بانون.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

من الرجاء المغربي إلى الأهلي آتى بانون أملا في القضاء على الأزمات الدفاعية التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة، ما بين إصابات متكررة للاعبيه أو الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون.

لمدة 4 سنوات سيدافع بانون عن الأهلي. فما الذي سيضيفه صاحب الـ27 للقلعة الحمراء؟

FilGoal.com حاور محمد فاخر المدير الفني السابق للرجاء المغربي الذي أشرف على تطوير بدر بانون خلال بدايته مع الفريق الأول لمعرفة مدافع الأهلي الجديد عن قرب.

صناعة مدافع

فاخر كان أول من صعد بانون للفريق الأول عام 2012، لكنه لم يشارك كثيرا مع الفريق الأول.

وعن هذا قال فاخر لـFilGoal.com: "كان شابا صغيرا بمقومات كبيرة وتأقلم بشكل كبير. لكن كان لدينا 4-5 مدافعين كبار في قائمة الفريق فلم يشارك لافتقاده للخبرة رغم طموحه الكبيرة".

ووضح فاخر ما هي المهارات التي أضافها لبانون مع الجهاز المعاون "قمنا بتطوير ما لديه من جانب تقني والبدني والنفسي أيضا لكي يتأقلم مع الرجاء ومنافسته على الألقاب واللعب تحت الضغط الجماهيري".

لذلك خرج بانون للإعارة لفريق وداد الفاسي -غريم المغرب الفاسي- موسم 2013-2014 لكنه لم يلعب كثيرا، قبل أن يلعب معارا لنهضة بركان في موسم 2014-2015.

وكشف فاخر كواليس إعارة بانون لنهضة بركان "كان صغيرا ولم يحصل على فرصة للعب لأنه لم يستطع منافسة اللاعبين الكبار فلم يشارك لمدة موسم وهذا ما أثر على مستواه بالسلب".

"هنا تحدثت معه وفسرت له الأمور في اجتماع خاص بيننا. نصحته باللعب لنهضة بركان حتى يشارك على الأقل في 20-25 مباراة، وكلها مباريات تُنقل تليفزيونيا حتى تتاح للجماهير متابعته".

"كما أن مشاركته باستمرار ستعطيه إمتيازات منها الراحة النفسية والثقة وستجعله يعود للرجاء بشكل قوي".

بعد نهاية إعارته عاد بانون "بقوة" للرجاء وأصبح عنصرا أساسيا مع رود كرول ثم رشيد الطاوسي في موسم 2015-2016، قبل أن يعود فاخر لقيادة الرجاء موسم 2016-2017 ويشرف على تطويره من جديد.

يقول فاخر: "قمنا بدراسة مستواه في نهضة بركان وعاد لنا بقوة كبيرة للغاية وحقق كأس العرش والكونفدرالية والسوبر الإفريقي وفي الموسم الماضي حقق الدوري كما فاز بكأس أمم إفريقيا للمحليين (الشان) مع المنتخب".

بعد الفوز بكأس الأمم مع منتخب المحليين عام 2018، كاد بانون أن ينضم للمنتخب الأول.

يوضح المدرب الفائز بالدوري المغربي 5 مرات " تم اختيار بانون لقائمة المغرب التي كانت ستشارك في كأس العالم 2018 لكن في آخر اللحظات تم استبعاده ولا نعلم لماذا حتى الآن".

*كان هذا عن بداية بانون مع الرجاء ومراحل تطويره. فماذا عن الأفضلية التي سيعطيها للأهلي؟

مناسب للأهلي

يُفضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن يبدأ تحضير الهجمة من الخلف عن طريق التمريرات الأرضية من حارس المرمى للمدافعين وصولا لمرمى المنافس. وهنا تظهر ميزة بانون.

بمعدل 85%، يمرر بانون الكرة بشكل صحيح في كل مباراة.

تمريراته الأرضية لوسط الملعب من أكثر ما يميزيه. 10.3 تمريرة للأمام في المباراة تكون بدقة 71%، وهي نسبة أفضل من كل مدافعي الأهلي عدا رامي ربيعة الذي يمرر 16.3 تمريرة بدقة 75%.

وفي الكرات الطولية لدى بانون معدل 3.1 تمريرة في المباراة بدقة 50%، ولا يتفوق عليه في العدد ولا النسبة سوى ربيعة بـ4.7 كرة طولية بدقة 49%.

وأرجع فاخر دقة تمريرات بانون لـ"هوية الرجاء".

وأوضح "هوية الرجاء هي الاستحواذ على الكرة. لهذا تعلم كيفية الخروج بالكرة من الخلف".

اللعب على الاستحواذ يتطلب تطبيق الضغط العالي على المنافس لاستعادة الكرة سريعا، وهو ما يُعني أن خط الدفاع سيكون متقدما حتى حدود وسط الملعب تقريبا.

لكن لأن هوية الرجاء هي الاستحواذ فبانون قادر على "اللعب في خط دفاع متقدم دون مشكلة" حسب ما يرى فاخر.

وواصل "لن يكون لديه مشكلة إذا ضغط الأهلي على الخصم لأن بانون سريع ويقرأ اللعب جيدا ما يساعده على تغطية المساحات التي تتواجد إثر تقدم الفريق للأمام".

وأشاد فاخر بقدرات بانون على اللعب في أكثر من مركز وبطريقة استخلاصه للكرة بسبب "التكنيك الخاص به".

وقال: "قادر على اللعب في خط دفاع مكون 3 لاعبين أو 4 وليس لديه أي مشكلة كما يستطيع اللعب كوسط ملعب دفاعي".

وعن البنيان الجسدي لبانون والتخوف من كونه يبدو نحيفا نوعا ما، قال فاخر: "هو قوي جسمانيا وقوي في الالتحامات".

وشرح كيف يفوز بانون بالالتحامات "قوته الأكبر في قراءة اللعب قبل الخصم. هو ممتاز في هذا الجزء بالإضافة للتمركز بشكل صحيح وهذا ما يتيح له اعتراض الكرة سريعا".

واستطرد "حين يُفرض عليه الالتحام تساعده قوة الجسمانية وقامته لكي يفوز بالكرة سواء كانت التحامات هوائية أو أرضية".

وأضاف "بسبب طول قامته فوق في الثنائيات دفاعا وهجوما ما يجعله يسجل العديد من الأهداف من الكرات الثابتة".

قائد ولكن..

بسبب شخصيته القوية، تقلد بانون سريعا شارة قيادة الرجاء بالإضافة لإرتداء شارة منتخب المحليين، وهي أحد السمات التي ستساعده في الأهلي.

فيقول فاخر "هو قائد بمعنى الكلمة. يثق في نفسه دائما ويقوم بالربط بين الجهاز الفني واللاعبين (في أرض الملعب)".

"شخصية قوية للغاية وثقته بنفسه كبيرة. سيتأقلم بشكل سريع مع المناخ المصري ومع الأهلي. هو معتاد على الضغط لأن جمهور الرجاء دائما يطلب من لاعبيه تحقيق البطولات مثل جماهير الأهلي".

"هو الآن في نادي القرن الذي ينافس على الألقاب لكن لن يكون لديه أي مشكلة بسبب الضغط".

أكد فاخر على قوة شخصية بانون القيادية، لكن ماذا عن الوجه الآخر له؟ فيُجيب "هو شخص رزين لكنه يكون عصبيا للغاية إذا ظُلم".

وأتم "عند التأخر في النتيجة يكون لديه طاقة زائدة فيشارك في الهجوم وهو ما يجعله يخطئ أحيانا".

بآمال كبيرة تنتظر الجماهير أن يُنهي بانون المشاكل الدفاعية للأهلي، وحتى الآن يبدو أنه سيكون قدر المسؤولية.