ويلشير: فوجئت من رد فعل فينجر بعد صورة السيجارة

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 22:53

كتب : FilGoal

جاك ويلشير

كشف جاك ويلشير عن رد أرسين فينجر مدربه السابق في أرسنال، بعد أن التقطته كاميرات الباباراتزي يدخّن سيجارة.

جاك ويلشير

النادي : وست هام يونايتد

أرسنال

وكان فينجر قد انتقد سلوك ويلشير بشكل قوي عام 2013 بعد ظهور صورة لاعبه في العلن أثناء تدخينه أمام ملهى ليلي، لكن يبدو أن رد فعل المدرب الفرنسي في الحجرات المغلقة كان مختلفا.

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وصرّح ويلشير عبر سكاي سبورتس: "أنظر إلى الماضي الآن وأدرك أنني ارتكبت أخطاءً. وقتها كنت أعتقد أن الإعلام يتصيّد لي".

وأضاف: "حظيت بدعم ممن حولي، من المدرب تحديدا. أرسين فينجر كان رائعا، أتذكر أول مرة تم ضبطي أدخّن فيها ونشر الإعلام الأمر بكثافة، وقتها لم يزعجني ذلك لأني كنت واثقا مما أقدّمه على مستوى كرة القدم".

وتابع: "الأمر الوحيد الذي أثار قلقي كان رد فعل فينجر، قلت لنفسي: يا إلهي، المدرب سيقتلني".

وأكمل: "أتذكر ذهابي إلى ملعب التدريب في اليوم التالي والمدرب كان موجودا هناك".

وواصل: "قال لي: لا تقلق، عندما أتناول شرابًا كحوليا أحب أن أتبعه بسيجارة أيضا".

وأتم: "كنت مفتاجئا من رد فعله. لكني تعلّمت من التجربة وأنه يسهل اصطيادك بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي".

وكان ويلشير وقتها قد رد على الانتقادات الموجّهة إليه بنشره صورة زين الدين زيدان عبر تويتر، وهو يدخّن.

ولا يرتبط ويلشير (28 عاما) بأي نادٍ في الوقت الحالي، بعد رحيله عن وست هام يونايتد الذي قضى في صفوفه الموسمين الأخيرين.

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