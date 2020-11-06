موسيماني: الاستماع لموسيقى دوري الأبطال يصيبك بالقشعريرة.. وتمنيت تدريب متعب والخطيب

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 15:16

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي - إنبي

اختار بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي لـ الأهلي اسطورة من الفريق يود تدريبها، واختار أفضل ذكرى له في مسيرته التدريبية.

كما كشف أصعب المباريات التي يخوضها، وكذلك شعوره عند الاستماع لموسيقى دوري أبطال إفريقيا.

الجنوب إفريقي اختار أسطورة من الأهلي يود أن يدربها: "عماد متعب ومحمود الخطيب".

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وعن أفضل ذكرى له في مسيرته التدريبية: "أفضل ذكرى لي كمدرب عندما فزنا على الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا 2016".

وتحدث عن تأثير تفشي فيروس كورونا على كرة القدم: "أثناء الوباء كان الوضع صعبا، اللاعبون فقدوا العامل البدني، والجميع يعاني ذهنيا".

وأضاف "كان علينا التدرب بالداخل وهذا ليس طبيعيا وليس صحيحا، الأهم هو خوض المباريات دون مشجعين، هذا شيء غريب جدا وليس جزءا من كرة القدم، وهو الجزء الأصعب".

وأردف عن أصعب مباريات له "مباريات خارج الأرض، عندما تأتي للعب أمام الأهلي والزمالك أو الذهاب لمواجهة الوداد أو الترجي، ومازيمبي أيضا حيث تكون المباريات على ملعبه صعبة".

وتابع "المباريات القارية تؤهلك لكأس العالم للأندية وتبني هويتك وتختبر شخصية الفريق، لهذا مباريات دوري الأبطال هي المباريات الهامة".

وأتم عن شعوره بسماع موسيقى دوري أبطال إفريقيا: "عندما تستمع لموسيقى دوري الأبطال تصيب القشعريرة جسدك، فأنك تعلم أن مباراة كبيرة في انتظارك في دوري الأبطال، يا لها من موسيقى".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري الأبطال 27 نوفمبر المقبل على استاد برج العرب.

بيتسو موسيماني الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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