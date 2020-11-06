منتخب مصر يعلن ضم سداسي الزمالك وموعد الكشف عن القائمة النهائية استعدادا لتوجو

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 16:00

كتب : عاطف شادي

الزمالك - الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري أسماء لاعبي الزمالك المنضمين لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وجاءت أسماء اللاعبين كالتالي، محمد أبو جبل، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، طارق حامد، أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد.

وينضم هؤلاء اللاعبين لتدريبات المعسكر المفتوح يوم السبت بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مواجهة الرجاء في دوري الأبطال.

أخبار متعلقة
الأهلي يخاطب اتحاد اليد لترحيل موعد مباراتي الجيش والزمالك لإكمال قائمته من الشباب الزمالك: الأهلي أفضل مع موسيماني عن فايلر.. وباتشيكو سار على خطى كارتيرون بشكل أفضل الزمالك: نشعر بالثقة قبل مواجهة الأهلي وليس غرورا.. والونش سيسافر إلى ألمانيا بعد نهائي دوري الأبطال

وصرح محمد بركات مدير المنتخب للصحفيين: "القائمة النهائية ستعلن عقب نهاية مران الفريق يوم السبت، قبل الحصول على راحة لمدة 24 ساعة على أن يتجمع المنتخب بالكامل يوم الإثنين للدخول في معسكره المغلق بانضمام العناصر التي دخلت القائمة النهائية.

وبدأ منتخب مصر معسكره المفتوح استعدادا لمواجهتي توجو من يوم الثلاثاء، وكان حسام البدري مدرب المنتخب قد أعلن في وقت سابق ضم 5 محترفين، هم محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا، كما ضم لاعبين محليين من غير الأهلي أو الزمالك لحين حسم مصير نهائي دوري أبطال إفريقيا. (تعرف على قائمة المحليين)

كما ضم المنتخب في وقت سابق خلال الأسبوع المنصرم 6 لاعبين من النادي الأهلي عقب نهاية مباراة الإياب ضد الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال والتفي فاز بها بنتيجة 3-1. (طالع التفاصيل)

وكان الزمالك قد نجح في تخطي الرجاء المغربي بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدا مع الأهلي في نهائي غير مسبوق لدوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

منتخب مصر توجو قائمة منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
منتخب فرنسا يستدعي حسام عوار لتعويض نبيل فقير المصاب 18 دقيقة | أوروبا
طبيب مارادونا: دييجو بخير.. حتى أنه رقص 21 دقيقة | أمريكا
الصفقة الخامسة.. المصري يعلن عن ضم رفعت "المفاجأة" 38 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بلجيكا - عودة هازارد وظهور لوكاكو وغياب كاراسكو وأوريجي 43 دقيقة | أوروبا
منتخب مصر يعلن ضم سداسي الزمالك وموعد الكشف عن القائمة النهائية استعدادا لتوجو 57 دقيقة | منتخب مصر
صاحب برونزية منتخب الشباب 2001: هذه أسباب اختفائي كلاعب والنجاح مع كاسكادا كمدرب ساعة | مصر
موسيماني: الاستماع لموسيقى دوري الأبطال يصيبك بالقشعريرة.. وتمنيت تدريب متعب والخطيب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يخاطب اتحاد اليد لترحيل موعد مباراتي الجيش والزمالك لإكمال قائمته من الشباب ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 4 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس
قد ينال إعجابك