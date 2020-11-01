الشحات: أهدرت فرصتي السهلة أمام الوداد لأني فكرت في قرارين

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 01:12

كتب : FilGoal

حسين الشحات يسجل ويحتفل بهدف الأهلي الثاني في الوداد

قارن حسين الشحات لاعب الأهلي بين الفرصة التي أهدرها في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، وهدفه في الإياب.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

الشحات أهدر هدفا سهلا من انفراد صريح في المركب محمد الخامس، قبل أن يسجل هدفا يحمل الكثير من الفنيات في الإياب على استاد القاهرة، ويساهم في تأهل الأهلي إلى النهائي.

وصرّح الشحات عبر أون تايم سبورتس 2: "فرصة الذهاب ضاعت بسببي لأني فكّرت تفكيرين".

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وأضاف: "لاعب الكرة عندما يفكر في قرارين وهو منطلق نحو المرمى، فالكرة ستضيع بشكل مؤكد".

وتابع: "فكرت في مراوغة الحارس، أو تسديدها من فوقه، وفي الأخير قمت بتصرف ثالث تماما".

وواصل: "رغم إهدار هذه الفرصة، فقد كان المدرب راضيا عما قدمته وقال لي إنني لاعب كبير وأستطيع التعويض".

وتحوّل الشحات للحديث عن هدفه الرائع في الإياب الذي تلاعب فيه بدفاع الوداد.

وقال الشحات: "سجّلت هدفا مشابها لهدفي في الوداد عندما كنت في الشرقية للدخان قبل 8 سنوات".

وأتم: "الهجمة كانت شبيهة بالانفراد الذي أهدرته في الذهاب، أثناء انطلاقي نحو المرمى الكرة (ماكانتش عايزة تجري وعمالة تقف)، فكرت في التمرير إلى أفشة، لكني وجدت المدافع قادما ومندفعا، فاتخذت قرار مراوغته".

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