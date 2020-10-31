مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سنقدم مذكرة ضد كهربا لمعاقبته

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن نيتهم تقديم مذكرة ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لمعاقبته.

مراسم تتويج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ42 شهدت مشادة بين كهربا لاعب الأهلي، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.

FilGoal.com كشف تفاصيل المشادة بين الطرفين، وما أدى إليها. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "سنقدم مذكرة ضد كهربا لمعاقبته على تصرفه أثناء حفل التتويج".

وأتم "ننتظر أيضا أن يخرج الأهلي بقرار لمعاقبة كهربا على ما فعله، كعادتهم في الحفاظ على القيم والأخلاق".

كان الأهلي قد فاز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الأهلي WE السلام في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وعقب المباراة، تسلم الأهلي درع الدوري للمرة الـ42 في تاريخه.

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