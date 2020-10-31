في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 23:29

كتب : عاطف شادي

لقطة المشادة بين كهربا ومحمد فضل في حفل تتويج الأهلي بالدوري

نشبت مشادة بالأيدي بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي أثناء حفل تتويج الفريق الأحمر بدرع الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن كهربا اخترق بروتوكول تسليم الدرع للأهلي بتواجده في مكان غير مخصص للاعبين كمساندة لمؤمن زكريا لاعب الفريق الذي تواجد في الحفل لتكريمه.

محمد فضل دفع اللاعب لتنبيهه بعدم التواجد في هذا المكان، الأمر الذي قابله كهربا بدفعة أخرى لعضو اللجنة الخماسية.

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كاميرات المباراة أظهرت لقطة المشادة بين الطرفين في لحظتها، قبل أن تبدأ مراسم التتويج بعدها مباشرة.

كان الأهلي قد فاز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الأهلي WE السلام في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وعقب المباراة، تسلم الأهلي درع الدوري للمرة الـ42 في تاريخه.

في الدوري الأهلي طلائع الجيش كهربا
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