مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: نفكر في ضم رزاق سيسيه

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 15:37

كتب : ياسر الشريف

رزاق سيسيه مع الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

يهتم الإسماعيلي بالحصول على خدمات الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك استعدادا للموسم المقبل.

رزاق سيسيه

النادي : الاتحاد السكندري

الإسماعيلي
الزمالك

وقال مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "نفكر في ضم اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو انتقال نهائي".

وواصل "نعتمد على العلاقة الطيبة التي تجمعنا بنادي الزمالك ومختلف الأندية لتوفير احتياجاتنا".

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وأتم "لن تكون هناك مشكلة في تبادل لاعبين ضمن صفقات الانتقال".

سيسيه انضم لصفوف الزمالك في صيف 2017 قادما من أسوان ومن ثم قضى موسمين ونصف معارا لصفوف الاتحاد السكندري.

رزاق البالغ 21 عاما سجل هدفا واحدا بقميص أسوان في 17 مباراة، ومع الزمالك اكتفى بصناعة هدفا وحيدا.

مع زعيم الثغر سجل الإيفواري الشاب 17 هدفا وصنع 14 في 82 مباراة في الدوري والكأس.

الإسماعيلي أبرم حتى الآن 3 صفقات، بضم الأنجولي أري بابل وأحمد مصطفى ورضوان شريفي.

بينما ارتبط بالدراويش بكل من كريم طارق لاعب طلائع الجيش وأنيس البدري لاعب اتحاد جدة وأليو بادجي لاعب الأهلي والبرازيلي باتريك فييرا.

رزاق سيسيه الإسماعيلي الزمالك
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