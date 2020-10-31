الرياض السعودية: أنيس البدري يقترب من الإسماعيلي

كشفت صحيفة الرياض السعودية اقتراب التونسي أنيس البدري لاعب اتحاد جدة السعودي من الانتقال لصفوف الإسماعيلي.

وقال التقرير إن "البدري خرج من قائمة الاتحاد الموسم الحالي ولكنه ما زال مرتبطا بعقد مع الفريق".

وأضاف التقرير "استبعد كاريلي المدير الفني للفريق أنيس البدري من حساباته بعدما فشل في تقديم مستوى طيب منذ قدومه لنادي الاتحاد".

أنيس البدري لاعب الترجي التونسي السابق انتقل إلى صفوف اتحاد جدة في يناير الماضي بعقد يمتد لموسمين ونصف مقابل 750 ألف دولار.

وشارك البدري منذ انضمامه لصفوف الاتحاد في 11 مباراة بالدوري واكتفى بصناعة هدفا وحيدا.

أما مع الترجي الذي بدأ معه موسمه فسجل 10 أهداف وصنع 2 في 2016 بالنصف الأول من الموسم.

وكان البدري قد ارتبط عن طريق نفس الصحيفة بالانتقال للزمالك في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

الإسماعيلي بدأ العمل بقوة لتدعيم الفريق الموسم المقبل وضم 3 صفقات خلال 48 ساعة، وهو الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي وأحمد مصطفى.