خبر في الجول – باتريك فييرا يصل مصر السبت للانضمام إلى الإسماعيلي

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 19:31

كتب : ياسر الشريف

باتريك فييرا المرشح للتعاقد مع الإسماعيلي

يصل باتريك فييرا اللاعب البرازيلي إلى مصر غدا السبت قادما من السعودية للخضوع للفحوصات الطبية لإتمام انتقاله إلى الإسماعيلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سيوقع عقود انضمامه للدراويش مباشرة فور اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

وكان الإسماعيلي دخل في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي بناء على رغبة مواطنه والمدير الفني للفريق ريكاردو.

أخبار متعلقة
مران الأهلي – عودة معلول للتدريبات الجماعية.. فحوصات لمتولي واستمرار تأهيل سعد وربيعة الرجاء يعلن شفاء لاعبين اثنين من فيروس كورونا قائمة الأهلي – فتحي يتواجد لآخر مرة.. وغياب الشناوي ومعلول أمام الطلائع

وأعلن الإسماعيلي عن ضم أري بابل خلال الانتقالات الصيفية الجارية رسميا.

ويبلغ فييرا من العمر 28 عاما ويلعب في صفوف نجران منذ موسم وحيد فقط بعدما انضم له في انتقال حر قادما من سانتا كروز البرازيلي.

وارتدى فييرا قمصان العديد من الأندية في البرازيل وهم بالميراس ويوكوهاما الياباني وناوتيكو وساو بيرناردو ولوندرينا.

ويستطيع اللاعب البرازيلي شغل مركز صانع الألعاب والجناحين كذلك.

باتريك فييرا الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الرجاء يُخطر الزمالك بموعد الوصول لـ مصر 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إسماعيل يوسف لـ في الجول: نرحب بالموعد الجديد للقاء الزمالك والرجاء.. لم نتضرر من التأجيل 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كلوب: صلاح يقدّم موسما مذهلا.. تطور بشكل كبير 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس لا ليجا: بيريز كان وراء موافقة بارتوميو وبرشلونة على الانضمام لدوري السوبر الأوروبي 41 دقيقة | أوروبا
مصدر من المصري لـ في الجول: عودة جريندو ورحيل بهاء مجدي بالتراضي 44 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كومان: لا أعرف كيف سيؤثر رحيل بارتوميو علي.. وجريزمان ينقصه تسجيل الأهداف فقط 56 دقيقة | أوروبا
بيلد: سيتي يجهز عرضا بـ40 مليون يورو لضم لاعب وسط مونشنجلادباخ ساعة | أوروبا
حرس الحدود يٌودع الدوري بفوز شرفي على الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 2 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 3 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 4 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول
قد ينال إعجابك