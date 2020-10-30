خبر في الجول – باتريك فييرا يصل مصر السبت للانضمام إلى الإسماعيلي

يصل باتريك فييرا اللاعب البرازيلي إلى مصر غدا السبت قادما من السعودية للخضوع للفحوصات الطبية لإتمام انتقاله إلى الإسماعيلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سيوقع عقود انضمامه للدراويش مباشرة فور اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

وكان الإسماعيلي دخل في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي بناء على رغبة مواطنه والمدير الفني للفريق ريكاردو.

وأعلن الإسماعيلي عن ضم أري بابل خلال الانتقالات الصيفية الجارية رسميا.

ويبلغ فييرا من العمر 28 عاما ويلعب في صفوف نجران منذ موسم وحيد فقط بعدما انضم له في انتقال حر قادما من سانتا كروز البرازيلي.

وارتدى فييرا قمصان العديد من الأندية في البرازيل وهم بالميراس ويوكوهاما الياباني وناوتيكو وساو بيرناردو ولوندرينا.

ويستطيع اللاعب البرازيلي شغل مركز صانع الألعاب والجناحين كذلك.