الإسماعيلي: استعارة بادجي؟ كل شيء وارد.. علاقتنا طيبة مع الأهلي
السبت، 31 أكتوبر 2020 - 00:43
كتب : FilGoal
علّق علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي على الأنباء التي ربطت الدراويش بـ أليو بادجي مهاجم الأهلي.
أليو بادجي
النادي : الأهلي
وصرّح وحيد عبر النهار عند سؤاله عن إمكانية استعارة بادجي: "ليس لدي معلومة في هذا الصدد".
واستدرك: "لكن كل الأمور واردة، خصوصا مع العلاقات الطيبة جدا بين إدارة الإسماعيلي والأهلي".
وتابع: "أعرف فلسفة عمل لجنة التعاقدات وتعليمات مجلس الإدارة، نحن منفتحون على كل الخيارات، وما فيه مصلحة النادي هو ما سيتم".
وكشف: "عقد بيع محمود متولي كان ينص على إمكانية استعارة الإسماعيلي للاعبين من الأهلي، لكن بعض اللاعببين تكبّروا على الإسماعيلي بسبب المقابل المادي وتفضيلهم لأندية أخرى".
وأوضح: "الإسماعيلي مر بموسم كارثي هو الأسوأ على الإطلاق، هناك أخطا علينا الاعتراف بها ويجب ألا تتكرر مجددا".
وتابع: "أري بابل اختار الإسماعيلي بناء على رغبته، هو يراه بوابة للعب في أحد الأندية الأوروبية".
وأكمل: "هناك صفقات قوية أخرى سنقوم بها، أحد اللاعبين وصل مصر اليوم بالفعل".
وأتم: "لم نقم ببيع باهر المحمدي أو عبد الرحمن مجدي، الأول عقده ممتد لـ3 مواسم، والثاني عقده ممتد لـ5 مواسم ونصف، وكلاهما عبّر عن رغبته في الاستمرار مع الإسماعيلي".
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