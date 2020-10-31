الإسماعيلي: استعارة بادجي؟ كل شيء وارد.. علاقتنا طيبة مع الأهلي

علّق علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي على الأنباء التي ربطت الدراويش بـ أليو بادجي مهاجم الأهلي.

وصرّح وحيد عبر النهار عند سؤاله عن إمكانية استعارة بادجي: "ليس لدي معلومة في هذا الصدد".

واستدرك: "لكن كل الأمور واردة، خصوصا مع العلاقات الطيبة جدا بين إدارة الإسماعيلي والأهلي".

وتابع: "أعرف فلسفة عمل لجنة التعاقدات وتعليمات مجلس الإدارة، نحن منفتحون على كل الخيارات، وما فيه مصلحة النادي هو ما سيتم".

وكشف: "عقد بيع محمود متولي كان ينص على إمكانية استعارة الإسماعيلي للاعبين من الأهلي، لكن بعض اللاعببين تكبّروا على الإسماعيلي بسبب المقابل المادي وتفضيلهم لأندية أخرى".

وأوضح: "الإسماعيلي مر بموسم كارثي هو الأسوأ على الإطلاق، هناك أخطا علينا الاعتراف بها ويجب ألا تتكرر مجددا".

وتابع: "أري بابل اختار الإسماعيلي بناء على رغبته، هو يراه بوابة للعب في أحد الأندية الأوروبية".

وأكمل: "هناك صفقات قوية أخرى سنقوم بها، أحد اللاعبين وصل مصر اليوم بالفعل".

وأتم: "لم نقم ببيع باهر المحمدي أو عبد الرحمن مجدي، الأول عقده ممتد لـ3 مواسم، والثاني عقده ممتد لـ5 مواسم ونصف، وكلاهما عبّر عن رغبته في الاستمرار مع الإسماعيلي".

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