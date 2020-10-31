الإسماعيلي: استعارة بادجي؟ كل شيء وارد.. علاقتنا طيبة مع الأهلي

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 00:43

كتب : FilGoal

أليو بادجي - الأهلي

علّق علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي على الأنباء التي ربطت الدراويش بـ أليو بادجي مهاجم الأهلي.

وصرّح وحيد عبر النهار عند سؤاله عن إمكانية استعارة بادجي: "ليس لدي معلومة في هذا الصدد".

واستدرك: "لكن كل الأمور واردة، خصوصا مع العلاقات الطيبة جدا بين إدارة الإسماعيلي والأهلي".

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وتابع: "أعرف فلسفة عمل لجنة التعاقدات وتعليمات مجلس الإدارة، نحن منفتحون على كل الخيارات، وما فيه مصلحة النادي هو ما سيتم".

وكشف: "عقد بيع محمود متولي كان ينص على إمكانية استعارة الإسماعيلي للاعبين من الأهلي، لكن بعض اللاعببين تكبّروا على الإسماعيلي بسبب المقابل المادي وتفضيلهم لأندية أخرى".

وأوضح: "الإسماعيلي مر بموسم كارثي هو الأسوأ على الإطلاق، هناك أخطا علينا الاعتراف بها ويجب ألا تتكرر مجددا".

وتابع: "أري بابل اختار الإسماعيلي بناء على رغبته، هو يراه بوابة للعب في أحد الأندية الأوروبية".

وأكمل: "هناك صفقات قوية أخرى سنقوم بها، أحد اللاعبين وصل مصر اليوم بالفعل".

وأتم: "لم نقم ببيع باهر المحمدي أو عبد الرحمن مجدي، الأول عقده ممتد لـ3 مواسم، والثاني عقده ممتد لـ5 مواسم ونصف، وكلاهما عبّر عن رغبته في الاستمرار مع الإسماعيلي".

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