مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: المال يعيق ضمنا لـ كريم طارق

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 13:16

كتب : ياسر الشريف

كريم طارق - محمد عبد الغني - الزمالك - طلائع الجيش

يسعى الإسماعيلي لضم كريم طارق لاعب بتروجت الذي يقضى الموسم الجاري معارا لصفوف طلائع الجيش.

وقال مصدر لـ FilGoal.com: "نسعى بقوة لضم كريم طارق، التفاوض مع اللاعب بترشيح من لجنة التعاقدات بالنادي التي أوصت بضمه".

وأوضح "الجوانب المالية تقف عائقا لإتمام الصفقة حتى الآن، بعدما حدد مسؤولو بتروجت 8 ملايين جنيه للاستغناء عن اللاعب".

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وأتم "ويحاول مسؤولو الإسماعيلي تخفيض المبلغ".

الجناح البالغ 28 عاما خاض الموسم الجاري 27 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 6 في الدوري المصري.

ولعب كريم طارق لأندية إنبي والجونة وبتروجت قبل أن ينضم لطلائع الجيش عقب هبوط الفريق البترولي الموسم الماضي للدرجة الثانية.

ويستعد كريم طارق لخوض مباراته الأخيرة مع طلائع الجيش عندما يواجه الأهلي في الجولة الأخيرة من موسم 2019-2020 من الدوري المصري.

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