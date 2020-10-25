مواعيد مباريات الأحد 25 أكتوبر 2020.. بيراميدز يتحدى نهضة بركان نحو المجد
الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 10:05
كتب : FilGoal
يخوض بيراميدز اليوم الأحد نهائي الكونفدرالية في المغرب ضد الفريق المحلي نهضة بركان في مباراة تنطلق في تمام التاسعة مساء وتنقلها قناة beIN 7.
ويسعى بيراميدز لتتويجه القاري الأول بعد مسيرة رائعة في أول موسم يشارك به في بطولة قارية.
وتستمر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ويلعب أرسنال ضد ليستر سيتي (9:15 مساء - beIN 2).
وفي إيطاليا يستضيف يوفنتوس فريق فيرونا (9:45 مساء - beIN 4).
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