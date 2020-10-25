مواعيد مباريات الأحد 25 أكتوبر 2020.. بيراميدز يتحدى نهضة بركان نحو المجد

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 10:05

كتب : FilGoal

بيراميدز - هوريا

يخوض بيراميدز اليوم الأحد نهائي الكونفدرالية في المغرب ضد الفريق المحلي نهضة بركان في مباراة تنطلق في تمام التاسعة مساء وتنقلها قناة beIN 7.

ويسعى بيراميدز لتتويجه القاري الأول بعد مسيرة رائعة في أول موسم يشارك به في بطولة قارية.

وتستمر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ويلعب أرسنال ضد ليستر سيتي (9:15 مساء - beIN 2).

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وفي إيطاليا يستضيف يوفنتوس فريق فيرونا (9:45 مساء - beIN 4).

طالع مواعيد كافة مباريات الأحد والقنوات الناقلة بالضغط هنا

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