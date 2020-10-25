الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول

كشف سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني لـ بيتسو موسيماني مدرب الأهلي وجود فرصة كبيرة لدى صالح جمعة للظهور أمام طلائع الجيش.

الأهلي يواجه طلائع الجيش يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، وقبل 6 أيام من نهائي إفريقيا.

وقال سامي قمصان: "الجهاز الفني لم يحدد حتى الآن التصور النهائي الذي سنظهر به أمام طلائع الجيش، ولدينا تصورين حول المباراة".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "التصور الأول هو مشاركة من لا يشارك منذ مدة طويلة مثل صالح جمعة. موسيماني مقتنع بـ صالح وتحدث عنه بشكل جيد وكان لديه بعض الملاحظات على بعض الأمور لدى اللاعب وصالح عمل على تلك الملاحظات بالفعل".

وتابع "صالح يمتلك فرصة كبيرة للظهور في لقاء الدوري وكذلك كأس مصر لكي يقدر موسيماني على تقييمه ويقدر صالح على العودة والمنافسة على مركزه. الكل يعرف إمكانيات وقدرات صالح ولكنه يحتاج للاجتهاد والعمل بشكل أكبر وأكبر والكل يتمنى تواجده معنا".

واستمر "قد نصنع خليطا من اللاعبين في لقاء الجيش بإشراك من لم يشارك من مدة إلى جانب بعض اللاعبين الآخرين مثل كهربا الذي غاب لفترة طويلة قبل عودته للمشاركة، وهذا تصور آخر وقد نعتمد على اللاعبين الأساسيين لكي لا تكون المدة طويلة بين آخر مشاركة لهم وبين النهائي. سنتحدث في هذا الأمر يوم الإثنين المقبل".

وعن موقف محمد الشناوي وعلي معلول من نهائي إفريقيا، كشف سامي قمصان: "موسيماني تحدث مع الشناوي قبل المباراة ومعنا وكنا نريد إراحته وفقا لسير لقاء الوداد وظروف اللقاء ساعدتنا لفعل ذلك. الشناوي سليم ولا يوجد أي مشكلة".

وأشار "علي معلول كان يقدر على المشاركة أمام الوداد، ولكننا فضلنا إراحته لكي يحصل على وقته من الاستشفاء".

وتطرق سامي قمصان للحديث عن أليو بادجي وسبب عدم مشاركته، مشيرا إلى "موسيماني يرغب في معرفة كل قدرات لاعبيه ويرغب في توفر أكثر من حل في مركز المهاجم".

وفسر "مروان محسن طريقته تشبه بادجي، ولذلك فيرغب موسيماني في الوصول لحلول أخرى فسبق له تجربة كهربا في هذا المركز، وكذلك جونيور أجايي. هو يفكر في كل التفاصيل الممكنة".

واستدرك "بادجي لاعب مميز وقدم أداءً مميزا مع فايلر ولا نريد من البعض أن يربط أي لاعب لا يلعب بأنه سيرحل. في النهاية كل مدرب وله أفكاره الخاصة وطريقته في اللعب".

وحرص قمصان على توجيه رسالة شكر وتمني لـ أحمد فتحي الذي انتهت مسيرته بشكل رسمي مع الأهلي، قائلا: "مسيرة فتحي كبيرة جدا مع الأهلي ويمتلك تاريخا كبيرا ويعد من اللاعبين المخلصين جدا".

وأردف "بغض النظر عن قراره الذي كنا نتمنى أن يستمر معنا، ولكن في النهاية هذا قراره الشخصي ونتمنى له كل التوفيق".

وأتم "الأهلي أعطى فتحي شعبية وجماهيرية، وفتحي أخلص مع الأهلي حتى اليوم الأخير والنادي لا ينسى أبدا من يُخلص له ومن أخرج نقطة عرق واحدة من أجل تحقيق الألقاب مع النادي".

وقطع الأهلي تذكرة نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي ذهابا وإيابا، وينتظر الفائز من الزمالك والرجاء المغربي في نهائي من المنتظر إقامته في السادس من الشهر المقبل.