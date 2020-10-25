خبر في الجول – توافق بين اتحاد جدة وحجازي في انتظار الموقف النهائي للاعب

بات الاتفاق بين اتحاد جدة وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي قريبا، بعدما اتفق الطرفان على تفاصيل العقد.

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وعلم FilGoal.com أن الساعات الأخيرة شهدت توافقا بين اتحاد جدة وحجازي، بعدما قدم النادي السعودي عرضه إلى وست بروميتش واللاعب.

ويريد اتحاد جدة ضم حجازي لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.

وأرسل اتحاد جدة العقد إلى حجازي في انتظار القرار النهائي من المدافع الدولي المصري.

وكان حجازي شارك يوم الاثنين الماضي في التعادل سلبيا مع بيرنلي، في أول ظهور له بعد العودة للبريمرليج.

يذكر أن موسم الانتقالات الصيفية في السعودية ينتهي اليوم 25 أكتوبر.

ويتبقى موسمان في عقد حجازي صاحب الـ29 عاما مع وست بروميتش.