فيديو مؤثر.. هكذا احتفل لاعبو ليفانتي بأول لاعب دولي منذ 57 عاما

تلقى نادي ليفانتي نبأ تاريخيا اليوم الجمعة، باستدعاء لاعبه خوسيه كامبانيا، إلى منتخب إسبانيا الأول.

كامبانيا كان يتدرب صباح اليوم في صالة الألعاب الرياضية رفقة زملائه، عندما دخل أحد إداريي ليفانتي حاملا قميص إسبانيا.

ليبدأ زملاء كامبانيا في تهنئته بلحظة مؤثرة للاعب الوسط البالغ 27 عاما.

🇪🇸 Así ha descubierto @JoseGCampana uno de los momentos más emotivos de su carrera. De Paquito a José 🐸#OrgullGranota 💙❤ pic.twitter.com/QQdrsKs0yG — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) October 2, 2020

اللحظة تاريخية، لأن كامبانيا هو ثاني لاعب على الإطلاق ينضم إلى منتخب إسبانيا من ليفانتي، وحتى نعثر على الأول علينا الرجوع 57 عاما إلى الوراء.

إرنستو دومينجيز هو أول وآخر لاعب يمثّل ليفانتي في منتخب إسبانيا –حتى اللحظة-، حدث ذلك في مباراة أمام بلجيكا على ملعب المستايا يوم 1 ديسمبر 1963.

ومع تواجد ليفانتي في الدوري الممتاز لـ15 موسما فقط على مدار تاريخه، كانت فرص لاعبيه دائما ضئيلة في الانضمام إلى منتخب إسبانيا.

❤ Like si tú también has sentido como tuya la llamada de @JoseGCampana por la @SeFutbol #OrgullGranota 🐸 pic.twitter.com/8YhyuTK6CQ — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) October 2, 2020

من جانبه، يعيش كامبانيا فترة ذهبية، إذ يعد أحد أبرع لاعبي الوسط في الدوري الإسباني.

اللاعب الأندلسي تنقّل بين العديد من المحطات على مدار مسيرته، إذ بدأ في إشبيلية، ثم لعب لـ كريستال بالاس، ونورنبرج، وسامبدوريا، وبورتو، وألكوركون، لكنه لم يحقق نجاحات ملموسة سوى مع ليفانتي الذي قاده للصعود إلى الدوري الإسباني قبل عدة مواسم.

وسبق لـ كامبانيا تمثيل الفئات العمرية الصغرى من منتخب إسبانيا، إذ حل وصيفا لبطولة أوروبا تحت 17 عاما في 2010، وتوج ببطولة أوروبا تحت 19 عاما في 2011 و2012.

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