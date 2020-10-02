حوار - موسيماني وإجابات الـ 10 أسئلة.. يستشهد بـ برشلونة وجوارديولا ويتغنى بشعار الأهلي

جاء إلى مصر، ذهب إلى مقر النادي، عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، تعرّف على لاعبي فريقه، والآن حان وقت الحوار المُطول الأول. لنقرأ سويا ماذا قال بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للمارد الأحمر بعد توليه مسؤولية قيادة الفريق.

موسيماني يستعد لبداية مشواره مع فريقه الجديد الأهلي. بداية ستكون يوم الأحد أمام المقاولون العرب، ولكن بكل تأكيد الكل يترقب البداية الأهم أمام الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وحل موسيماني ضيفا على قناة الأهلي ليُجيب عن 10 أسئلة، يستعرضها FilGoal.com كما جاءت.

ما الدوافع التي جعلتك توافق على تدريب الأهلي؟

تدريب الأهلي فرصة كبيرة بالنسبة لي. نادي عظيم وشرف كبير لي الانضمام له، واحترم للغاية شعار الأهلي.

كيف ترى فريق الأهلي في الوقت الحالي؟

لا أقدر على الحديث كثيرا عن الفريق لأنني وصلت للتو، لكن في كل الأحوال لدي فكرة عن الأهلي.

واجهت الأهلي مع صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وأقدر على الحديث عن الفريق من تلك المواجهة، لكن ما تراه من الخارج يختلف عن الداخل.

التعامل مع اللاعبين عن قرب يجعلني أعرف العديد عن النادي.

هل كنت تتابع مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة؟

لم أشاهد مباريات الأهلي في الدوري، لأن كل تركيزي كان مع فريقي صن داونز الذي كان يخوض مواجهات الدوري والكأس. كنا نلعب مباراة كل 3 أيام.

ما الذي يُميز لاعبي الأهلي؟

أعرف أن الأهلي يمتلك شخصية كبيرة وروح عالية والفريق يقاتل من أجل تحقيق الانتصارات، لكن حتى برشلونة ومانشستر سيتي مع امتلاكهما لمميزات عديدة فهناك بعض الأمور تحتاج للتحسن والتطور، ونفس الأمر في الأهلي.

هل يقدر الأهلي على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا؟

نحتاج للتأكد من أن عقليتنا جاهزة لدوري أبطال إفريقيا، لأنه في دوري الأبطال العقلية تأتي أولا وبعد ذلك تأتي الأمور الخططية والأداء.

إذا وصلت لنصف النهائي فهذا يعني أنك تقدر على الوصول إلى النهائي ومن ثم على التتويج باللقب.

هل مباريات الدوري المتبقية كافية لتوصيل فكرك الفني للاعبين قبل مواجهة الوداد؟

هناك 4 مباريات متبقية في الدوري وبالتأكيد تعطيني فكرة عن اللاعبين، لكن الأكثر أهمية بالنسبة لي الآن هم الأشخاص المتواجدون في النادي، الجهاز المساعد وكل شخص في الفريق ليساعدوني على التركيز في مهمتنا الإفريقية.

لا أتواجد هنا لبدء العمل من الصفر، فلا وقت لذلك. نحن نحتاج للتركيز في دوري أبطال إفريقيا وبعد ذلك يمكننا النظر في الأمور الداخلية للفريق. الآن الاعتماد سيكون على المدربين المساعدين وكل الأشخاص في النادي وعلى اللاعبين الكبار في الفريق لنحافظ على ما وصلنا إليه. لست هنا لتغيير أي شيء الآن، نحن في نصف النهائي وعلينا التركيز للوصول لهدفنا.

كيف كان وداعك للاعبي صن داونز؟

تحدثت مع لاعبي صن داونز وأخبرتهم أن التواجد في الأهلي يعد حلما بالنسبة لي وفرصة ستكون مفيدة لي في مسيرتي.

ما الفارق بين الأهلي وصن داونز؟

صن داونز فريق رائع وسبق له الانتصار على الأهلي ولكن لنكن منصفين على مستوى الثقافة والتاريخ والقيمة، الأهلي تأسس منذ أكثر من 100 عام وعليك احترام ذلك. عليك النظر إلى الشعار والنجوم المتواجدة فوق الشعار وتحت النسر. تاريخ يدعو للاحترام.

كيف ترى فرصة العمل خارج جنوب إفريقيا؟

عندما تكون مدربا فأنت رجل محترف. إذا كان جوارديولا يستطع ترك إسبانيا والذهاب لـ ألمانيا ومنها إلى إنجلترا رغم الثقافات المختلفة واللغات المختلفة، فأنا أيضا أقدر على ذلك.

نحن محترفون وكرة القدم لعبة عالمية ونتابعها أيا كان مكانها.

ما هي رسالتك لجماهير الأهلي؟

بيتسو أهلاوي.. يالا يا أهلي.

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