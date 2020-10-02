على لوحات السيارات.. إنريكي يعلن قائمة إسبانيا

اختار لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا قائمة تضم 25 لاعبا لمواجهات البرتغال وسويسرا وأوكرانيا في أكتوبر الجاري.

إنريكي أعلن قائمة اللاروخا عبر لوحة أرقام السيارات تلك المرة، بعدما اختارها بالكمامات الشهر الماضي.

ويلتقي الماتادور الإسباني مع البرتغال وديا في 7 أكتوبر، ثم يواجه سويسرا وأوكرانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية في العاشر والثالث عشر من نفس الشهر.

وتتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة بعدما تعادلت مع ألمانيا وتفوقت على أوكرانيا برباعية دون مقابل الشهر الماضي.

ولم يضم إنريكي أوسكار رودريجز لاعب إشبيلية الجديد وماركو أسنسيو المصاب وتياجو ألكانتارا بعد إصابته بـ فيروس كورونا وعزله وكذلك إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو.

كما تواجد أداما ترواري جناح ولفرهامبتون على الرغم من استدعاء منتخب مالي له في شهر سبتمبر الماضي لمواجهتي غانا وإيران الشهر الجاري، وسيكون اللاعب لديه حرية تقرير مصيره.

وضمت قائمة إسبانيا كالأسماء التالية:

🚘 OFICIAL | ¡¡Una lista sobre ruedas junto a @tuSEAT!! 👥 Estos son los 2⃣5⃣ jugadores "matriculados" por @LUISENRIQUE21 para los próximos partidos de la @SeFutbol ante Portugal, Suiza y Ucrania. 🇪🇸 #SomosEspaña ⚽️ #SomosFederación pic.twitter.com/O3eCOlvhhi — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 2, 2020

حراس المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) – كيبا أرازبالاجا (تشيلسي) – أوناي سيمون (أتليتك بلباو)

الدفاع: لويس جايا (فالنسيا) – سيرخيو ريجيلون (توتنام) – باو توريس (فياريال) – دييجو يورنتي (ليدز يونايتد) – سيرخيو راموس (ريال مدريد) – إريك جارسيا (مانشستر سيتي) – خيسوس نافاس (إشبيلية) – داني كاربخال (ريال مدريد)

الوسط: سيرخيو بوسكيتس (برشلونة) – رودري (مانشستر سيتي) – فابيان رويز (نابولي) – ميكيل مورينو (أتليتك بلباو) – سيرخيو كانليس (ريال بيتيس) – كامبانا (ليفانتي) – داني سيبايوس (أرسنال) – أنسو فاتي (برشلونة) – فيران توريس (مانشستر سيتي)

الهجوم: جيرارد مورينو (فياريال) – ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) – رودريجيو مورينيو (ليدز يونايتد) – أداما ترواري (ولفرهامبتون) – داني أولمو (ريد بول لايبزج)

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