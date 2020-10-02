ملامح المران الأول لموسيماني في الأهلي.. جملة فنية تتكرر وأهمية التحركات والتمريرات

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 19:57

كتب : أحمد الخولي

المران الأول لموسيماني في الأهلي

قاد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المران الأول له مع الفريق عقب وصوله إلى النادي صباح الجمعة.

المران الأول لكتيبة موسيماني بدأ بعد تقديمه داخل القلعة الحمراء مساء الجمعة، وشهد بعض اللقطات والملامح التي يرصدها لكم FilGoal.com.

قام موسمياني بتقسيم اللاعبين إلى فريقين للعب مباراة تجريبية بطول الملعب.

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كانت هناك مجموعة ضمت محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا وأليو بادجي.

المجموعة الأخرى ضمت العربي بدر ومحمد شكري ومحمد فخري وأليو ديانج وجيرالدو وصالح جمعة ووليد سليمان.

وقام موسيماني بإجراء عدة تعديلات بأكثر من تشكيل.

أولى التعليمات التي منحها موسمياني كانت إلى السولية، ثم اتجه بعد ذلك إلى ياسر إبراهيم.

وركز موسيماني بشكل كبير على التحرك بدون كرة وبناء الهجمات من الدفاع مع نزول الجناحين لاستلام الكرة من اللاعبين.

وأوقف موسيماني التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح طريقة التمريرات والتحركات.

وسجل أليو بادجي أول هدف في التقسيمة ثم سجل الشحات الثاني.

وركز موسيماني خلال المران على لعب الكرة على الأرض بشكل كبير.

هجمة الاعبين كانت تبدأ وتنتهي بحد من 4-6 لمسات فقط، كما وجه تعليماته بضرورة اللعب بشكل مباشر وعدم الوقوف بالكرة وأن يكون التمرير سريع.

تكررت جملة واحدة أكثر من مرة، وهي أن يمرر أيمن أشرف إلى كهربا الذي يرسلها في العمق إلى بادجي بين قلب الدفاع والظهير ليضعه في مواجهة المرمى.

الأمر ذاته تكرر من ياسر إبراهيم للشحات لبادجي.

وعقد موسيماني جلسة مطولة كذلك مع محمد مجدي "أفشة" وعقد اجتماعا آخر مع أعضاء الجهاز الفني عقب المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد.

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